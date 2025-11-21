Ричмонд
Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Ситуация с ипотекой в РФ является тревожной, поэтому правительство усилило меры по ее господдержке. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканала «Россия-24».

Источник: Freepik

«Ситуация по ипотеке, безусловно, тревожна — тем, что у нас рыночная ипотека минимизировалась. Если посмотреть на середину года, на начало года, у нас никогда за всю историю не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки. Поэтому правительство, чтобы не потерять темпы строительства, усилило меры по поддержке ипотеки с господдержкой, этими элементами поддерживаем ту или иную отрасль, либо те или иные регионы», — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что объем мер поддержки ипотеки в 2025 году стал беспрецедентным.

