Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России

«Ситуация по ипотеке, безусловно, тревожна — тем, что у нас рыночная ипотека минимизировалась. Если посмотреть на середину года, на начало года, у нас никогда за всю историю не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки. Поэтому правительство, чтобы не потерять темпы строительства, усилило меры по поддержке ипотеки с господдержкой, этими элементами поддерживаем ту или иную отрасль, либо те или иные регионы», — сказал он.
Хуснуллин подчеркнул, что объем мер поддержки ипотеки в 2025 году стал беспрецедентным.
