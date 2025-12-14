Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

«Больше всего рабочих дней в 2026 году будет в июле — 23 рабочих дня. По 22 дня — в апреле, сентябре, октябре, декабре. Поэтому брать отпуск в 2026 году в эти месяцы выгодно, потому что стоимость рабочего дня самая низкая», — отметила Лоикова.
Она сообщила, что отпускные выплаты обычно оказываются выше стоимости одного дня в месяцы с максимальным числом рабочих дней. Это правило действует при условии, что в течение предшествующих отпуску 12 месяцев сотрудник получал премии или иные расчетные выплаты и не находился на длительных больничных.
HR-специалист подчеркнула, что для увеличения суммы отпускных в 2026 году следует планировать отдых именно на такие периоды, поскольку в них снижается стоимость каждого рабочего дня, что и приводит к росту компенсации. Если же главная цель — продлить отдых, то лучше выбирать месяцы с наибольшим количеством праздников, что обеспечит больше выходных дней.
