HR-эксперт назвал семь признаков фейковой вакансии от работодателя

О способах не попасть в ловушку фейковой вакансии 3 октября «Известиям» рассказал HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе. ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов.
Эксперт отметил, что в процессе чтения потенциальной вакансии нужно обращать внимание на отсутствие четкого описания задач. Фразы «разнообразная работа в дружном коллективе», «нужны надежные и ответственные люди в новый проект» без конкретики часто маскируют отсутствие реальной должности.
«Отсутствие названия компании, ее сайта, конкретного адреса офиса — серьезный повод задуматься о предложении. Проверьте реквизиты: если по указанному ИНН нет компании или ее деятельность не соответствует вакансии, вариант лучше не рассматривать. Также подозрительна организация-посредник, которая массово набирает “менеджеров” в разные сферы — от строительства до IT», — предупредил Чернышов.
По его словам, фразы наподобие «Заработок от 100 тыс. рублей на дому без усилий», «Доступный старт для каждого», «Пассивный доход» акцентируют на получении легких денег, играя на желании быстро разбогатеть, не прилагая труда. Настоящая же работа требует квалификации и усилий. Дополнительный признак фейковой вакансии — несоответствие зарплаты рынку и вакансии.
Как добавил специалист, процесс найма в серьезной компании всегда включает несколько этапов: этапное собеседование, тестовое задание, проверка рекомендаций. Предложение заключить договор после пятиминутного общения в мессенджере выглядит подозрительно. Это говорит, что работодателю все равно, кого брать, — главное, чтобы человек быстро согласился.
«Если торопят подписать договор “прямо сейчас”, утверждая, что “место скоро займут”, знайте — это манипуляция. Вам пытаются помешать тщательно все обдумать и проверить», — сказал психолог.
Просьба заранее предоставить конфиденциальные данные по почте или в чате до официального оффера — это попытка похитить ваши персональные данные для мошеннических схем. Законопослушный работодатель просит предоставить паспортные данные, ИНН, данные банковской карты только на этапе оформления трудового договора.
Если с вас требуют внести залог, страховой депозит, оплатить обязательное обучение, купить какое-либо оборудование «для старта», — это определенно мошенничество с целью заработать на доверчивых людях.
Причин публикации фейковых вакансий несколько.
Некоторые кадровые агентства или компании собирают актуальные контакты специалистов. Эти базы данных продаются или используются для рассылки спама. Еще одна причина заключается в анализе рынка — компания хочет изучить рынок и понять, сколько стоит тот или иной специалист, каковы его зарплатные ожидания.
Также мотивацией может быть создание актуальной базы данных специалистов — это возможность компании быстро закрывать вакансию и дополнительно понизить мотивацию сотрудников требовать увеличения зарплаты. Работодатель, публикуя вакансии, хочет показать свою привлекательность потенциальным или имеющимся инвесторам.
Кроме того, с помощью несуществующей вакансии HR-специалист может показать вышестоящему руководству, что у него есть объем работы и его никак нельзя увольнять.
«Как себя обезопасить? Перед откликом на предложение о работе изучите сайт компании, отзывы сотрудников. Не стесняйтесь задавать на собеседовании уточняющие вопросы о задачах, условиях работы и социальном пакете. Законопослушный работодатель всегда даст на них четкие ответы. Внимательность к предложению работодателя — лучший союзник в поиске настоящей работы мечты», — рассказал психолог Чернышов.
2 октября сообщалось о новом виде мошенничества, в рамках которого злоумышленники создают цифровые копии умерших людей с помощью нейросетевых технологий. Уточняется, что изначально такие разработки создавались для терапевтических целей, помогая людям преодолевать утрату через символическое «общение» с цифровой проекцией умершего.
29 сентября эксперт по кибербезопасности Банка России Павел Мизинов предупредил, что главный признак мошенничества — разговор о коде из СМС. По его словам, если в разговоре просят подтвердить что-то через СМС, это почти наверняка мошенники — лучше сразу прервать звонок. Он подчеркнул: настоящий курьер или сотрудник сервиса может уточнить детали доставки, но никогда не запросит код из сообщения.