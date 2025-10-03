HR-эксперт назвал семь признаков фейковой вакансии от работодателя

«Отсутствие названия компании, ее сайта, конкретного адреса офиса — серьезный повод задуматься о предложении. Проверьте реквизиты: если по указанному ИНН нет компании или ее деятельность не соответствует вакансии, вариант лучше не рассматривать. Также подозрительна организация-посредник, которая массово набирает “менеджеров” в разные сферы — от строительства до IT», — предупредил Чернышов.