Холодный расчет: как мошенники летом спекулируют на теме кондиционеров

С наступлением летней жары мошенники активизируют схемы по обману россиян, так или иначе связанные с кондиционерами, — об этом предупредили эксперты. Спрос как на установку, так и на обслуживание климатической техники резко возрастает к середине лета, а с ним растет и готовность людей принимать быстрые решения, чем пользуются злоумышленники. Подробности о том, как мошенники летом спекулируют на теме кондиционеров, как устроены их схемы и как защититься от них, читайте в материале «Известий».