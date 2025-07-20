Холодный расчет: как мошенники летом спекулируют на теме кондиционеров

С наступлением летней жары мошенники активизируют схемы по обману россиян, так или иначе связанные с кондиционерами, — об этом предупредили эксперты. Спрос как на установку, так и на обслуживание климатической техники резко возрастает к середине лета, а с ним растет и готовность людей принимать быстрые решения, чем пользуются злоумышленники. Подробности о том, как мошенники летом спекулируют на теме кондиционеров, как устроены их схемы и как защититься от них, читайте в материале «Известий».
Чем тема установки кондиционеров интересна мошенникам
Мошенники при разработке сезонных схем обмана ориентируются на «боль» потенциальных жертв. Как отмечают эксперты, жара — один из таких раздражителей, а всплеск спроса на кондиционеры и вентиляторы — такой же предсказуемый, как ажиотаж с цветами перед 8 Марта. Злоумышленники внимательно следят за новостями, и с наступлением летнего сезона спрос на покупку и установку кондиционеров генерирует трафик, который мошенники пытаются направить в свои схемы, рассказывают специалисты.
В летние месяцы кондиционеры быстро раскупают, цены на них растут, и в магазинах может не хватать климатической техники, отмечает GR-директор ИБ-компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова. На этом фоне злоумышленники предлагают кондиционеры по низкой стоимости с быстрой доставкой, чтобы обмануть людей. Когда всем срочно нужна прохлада, многие готовы переплатить или поверить в слишком выгодное предложение — и попадаются на уловки аферистов.
Важно и то, что многие современные кондиционеры оснащены элементами интернета вещей (IoT) и подключаются к Wi-Fi, дополняет эксперт по кибербезопасности Angara Security Николай Долгов. Это означает, что кондиционеры могут стать не только поводом для обмана потребителей при установке, но и точкой входа в домашнюю цифровую инфраструктуру.
Каких схем мошенников на тему кондиционеров ждать в 2025 году
В 2025 году киберпреступники, спекулирующие на теме кондиционеров, могут создавать поддельные сайты популярных интернет-магазинов, курьерских служб, сервисов объявлений и профильных сервисов по поиску мастеров. Если пользователь согласится, например, внести предоплату за товар или услуги мастера на таком непроверенном ресурсе, то после ввода данных банковской карты с его карты будут списаны деньги.
Скорее всего, мошенники будут использовать привычные схемы, которые применяются при высоком спросе на товары: предложения через мессенджеры и соцсети с большими скидками и быстрой доставкой, объясняет Александра Шмигирилова. Злоумышленники дают ссылки на фейковые сайты и используют механизмы оплаты, такие как QR-коды и формы для ввода личных и финансовых данных.
Ограниченное время на принятие решения о покупке не дает людям возможности задуматься о реальной необходимости предоставления такой информации, отмечает специалист. При этом, по словам руководителя группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергея Полунина, современные технологии вроде AI-генерации голосовых сообщений могут стать вспомогательными инструментами в «климатических» схемах мошенников.
— Не стоит забывать, что аферисты также могут представляться сервисными инженерами, — говорит Николай Долгов. — Такие «специалисты» предлагают обслуживание или «обязательные проверки» техники, особенно если она подключена к «умному дому». После визита злоумышленников возможны кража имущества, установка вредоносных устройств или вымогательство.
Какие схемы аферистов на тему кондиционеров встречались ранее
Среди других возможных угроз, связанных со схемами мошенников на тему климатической техники, Николай Долгов выделяет вирусные кампании через «умные» кондиционеры в случае взлома IoT-устройств как элемент атаки на Wi-Fi-сети дома. Особую опасность это представляет для квартир, где установлены и другие IoT-компоненты: камеры, датчики, голосовые помощники.
— Другой вариант — фишинг под видом «гарантийных уведомлений» или «обновлений программного обеспечения» для кондиционеров, — рассказывает собеседник «Известий».
При этом «климатические» схемы мошенников уже встречались ранее. В частности, по словам Николая Долгова, злоумышленники устраивали массовые рассылки СМС и писем с предложениями «срочной чистки кондиционера» от поддельных сервисных центров. Специалисты по кибербезопасности также фиксировали объявления о продаже б/у кондиционеров по заниженным ценам с требованием полной или частичной предоплаты.
Кроме того, ранее встречались мошеннические схемы, в рамках которых представлявшиеся установщиками люди приезжали на адреса проведения работ, получали авансы за установку и исчезали, и взлом «умных» кондиционеров с использованием уязвимостей в прошивке и последующим выведением их из строя или шантажом. В целом, схемы, связанные с климатическим оборудованием, направлены на широкий круг людей, отмечает руководитель направления противодействия мошенничеству Innostage Лев Афанасьев.
— Среди потенциальных жертв мошенников могут оказаться все те, кому летом жарко и кому повышенная температура доставляет дискомфорт, — говорит специалист. — Подобные схемы имеют ярко выраженный сезонный фактор. Они опасны тем, что человек оказывается слишком сосредоточен на решении своей насущной проблемы, теряет бдительность и оказывается под влиянием мошенников.
При этом опасность заключается не только в прямых финансовых потерях, но и в потенциальной компрометации домашней сети через взлом IoT-устройств, а также в рисках физического проникновения в жилье под видом специалистов, подчеркивает Николай Долгов. В случае успешного доступа к «умному дому» злоумышленники могут получить контроль над системой охраны, камерами и микрофонами.
Как защититься от «климатических» схем мошенников
Чтобы защититься от схем мошенников на тему климатического оборудования, специалисты, опрошенные «Известиями», советуют соблюдать ряд мер безопасности. В частности, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова рекомендует критически оценивать предложения в Сети.
— Если возникли сомнения по поводу сайта онлайн-магазина, лучше проверить его домен с помощью WHOIS-сервисов, — рассказывает специалист. — Если домен совсем свежий и зарегистрирован на частное лицо, это повод насторожиться.
По словам Ольги Алтуховой, также важно сохранять бдительность на сайтах с досками объявлений: чтобы не столкнуться с фальшивыми объявлениями с предложением купить технику или услугами по установке, необходимо читать отзывы на продавца, обращать внимание на его дату регистрации в сервисе, а также не переходить в сторонние мессенджеры. Кроме того, используйте надежное защитное решение: оно предупреждает, если человек пытается перейти на фишинговый или скам-ресурс.
Определить мошенников достаточно просто, дополняет руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Во-первых, мошенники будут всячески торопить вас, делая упор на необходимость быстрого решения вопроса.
— Во-вторых, если вам поступил звонок через мессенджер от неизвестного сервисного центра, сотрудник которого предлагает обслуживание кондиционера, следует прекратить разговор, так как вам почти наверняка звонит мошенник. Еще один повод немедленно закончить разговор — если вас просят в ходе беседы назвать личные данные или коды из СМС, — заключает эксперт.