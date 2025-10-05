Холод суда не ждет: как Госдума собирается бороться с пустующим жильем на Севере

Можно предположить, что жилые помещения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям становятся пустующими в связи с тем, что собственники выехали в другие регионы, и продать такое помещение они не могут, так как отсутствует платежеспособный спроса или вообще хоть какой-нибудь спрос, так что вряд ли эта законодательная инициатива приведет к искусственному увеличению числа выставленных на продажу квартир.