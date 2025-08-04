Хинштейн объявил об упразднении Корпорации развития области после хищений

Корпорацию развития Курской области упраздняют, поскольку «карму ее почистить будет практически невозможно», заявил врио главы региона Александр Хинштейн в ходе еженедельного оперативного заседания правительства региона.
«Корпорация в силу ранее принятых решений взяла на себя целый ряд вообще не свойственных себе функций. Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник. А корпорация развития занимается сопровождением инвесторов. Что касается обязательств, которые корпорация брала в качестве подрядчика по ряду объектов, то, безусловно, все эти обязательства сохранятся, в том числе перед субподрядчиками, если эти субподрядчики добропорядочны, профессиональны и на свободе», — сказал он.
Врио министра имущества Курской области Дмитрий Савин на заседании сообщил, что проект распоряжения о ликвидации корпорации находится на согласовании в структурных подразделениях администрации. «Надеемся, что на этой неделе будет принят», — добавил он.
Савин также рассказал, что полномочия по сопровождению инвесторов передадут новой структуре.
Корпорация развития Курской области создана в 2012 году по распоряжению губернатора и является единым оператором по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона.
Бывший генеральный директор корпорации Владимир Лукин находится под стражей с декабря 2024 года. Ему вменяют растрату более 173 млн руб., выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных с Украиной селах. В середине июля Хинштейн рассказал, что под арестом кроме Лукина находятся еще трое его заместителей.
В апреле 2025 года по делу, связанному со строительством оборонных сооружений, были арестованы экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и бывший первый вице-губернатор Алексей Дедов.
Хинштейн говорил, что корпорация «стараниями чиновников превратилась в настоящую супермонополию», а «прежние руководители Курской области Смирнов, Дедов и другие просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды», и «сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис».