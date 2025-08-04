Хинштейн объявил об упразднении Корпорации развития области после хищений

«Корпорация в силу ранее принятых решений взяла на себя целый ряд вообще не свойственных себе функций. Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник. А корпорация развития занимается сопровождением инвесторов. Что касается обязательств, которые корпорация брала в качестве подрядчика по ряду объектов, то, безусловно, все эти обязательства сохранятся, в том числе перед субподрядчиками, если эти субподрядчики добропорядочны, профессиональны и на свободе», — сказал он.