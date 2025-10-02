Ричмонд
Хинштейн обратился в ФАС для контроля цен на бензин в Курской области

Глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что готовит срочное обращение в ФАС для контроля цен на бензин в регионе.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Ранее 1 октября он рассказал, что получает обращения от жителей Курской области по поводу ситуации на АЗС — на некоторых станциях отсутствовал бензин.

«Очереди действительно есть. Только что еще раз связался с руководством “Роснефти”: на заправках этой сети нет ограничений по литражу. При этом поставки продолжают поступать, и они увеличены. У других сетей есть некоторые сложности с обеспечением, они ожидают поступления дополнительных объемов топлива. Рассчитываю на сознательность людей — искусственный ажиотаж приводит к дополнительной нагрузке на заправки и провоцирует рост дефицита», — говорится в публикации в Telegram-канале Хинтшейна.

Глава региона отметил, что направил срочное обращение в ФАС для контроля цен. Федеральным центром принимаются необходимые меры по урегулированию ситуации, подчеркнул он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

