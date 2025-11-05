Хабенский объяснил, почему билеты в театры стоят дорого

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский заявил, что высокая стоимость билетов на постановку «Кабала святош» является результатом осознанной ценовой стратегии театра.
«Просто, если мы поведем другую ценовую политику, то обязательно найдутся люди, которые захотят на этом заработать. Мы знаем, как они называются. И, мне кажется, что не совсем правильно дать возможность заработать людям, которые вообще не принимали никакого участия в создании этого спектакля», — сказал худрук МХТ, добавив, что театр «все равно не переплюнет» цены на «Щелкунчик».
На фоне упоминаний о неоднозначной критике спектакля Константин Хабенский связал оценки рецензентов с ценовой политикой. «Мол, театр вдруг заряжает такие цены. Но, если билетов не купить, значит, цены имеют место быть», — уверен он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».