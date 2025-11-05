Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабенский объяснил, почему билеты в театры стоят дорого

Московский Художественный театр сообщил, что цены на билеты на постановку «Кабала святош», в которой задействованы Николай Цискаридзе и Константин Хабенский, могут доходить до 70 тысяч рублей. По словам Хабенского, озвученным в эфире РБК, «если билетов не купить, значит, цены имеют место быть».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский заявил, что высокая стоимость билетов на постановку «Кабала святош» является результатом осознанной ценовой стратегии театра.

«Просто, если мы поведем другую ценовую политику, то обязательно найдутся люди, которые захотят на этом заработать. Мы знаем, как они называются. И, мне кажется, что не совсем правильно дать возможность заработать людям, которые вообще не принимали никакого участия в создании этого спектакля», — сказал худрук МХТ, добавив, что театр «все равно не переплюнет» цены на «Щелкунчик».

На фоне упоминаний о неоднозначной критике спектакля Константин Хабенский связал оценки рецензентов с ценовой политикой. «Мол, театр вдруг заряжает такие цены. Но, если билетов не купить, значит, цены имеют место быть», — уверен он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше