Гвоздь в дроп: контроль за числом банковских карт заработает с декабря

Ограничения по числу банковских карт для россиян может заработать уже с декабря, выяснили «Известия». Тогда же должен быть готов и сервис, с помощью которого можно проверить, где и в каком банке открыты карты. Решено ограничить их количество 20 во всех банках и пятью в одном. Инициатива сильно поможет властям в борьбе с мошенниками, которые выводят средства с помощью дропперов — клиентов банков, предоставляющих злоумышленникам свои карты. Как аферисты завлекают россиян в криминал — в материале «Известий».
Когда заработает контроль за количеством карт
Лимиты на число карт для одного человека могут заработать уже с декабря. Об этом «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. К этому же времени может быть запущен сервис для контроля за количеством «пластика» — благодаря ему клиенты смогут узнать, где и когда они его выпустили.
Спрос на подобные меры появился не на пустом месте, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Только за 2024 год мошенники похитили у клиентов 27,5 млрд рублей, что почти на три четверти больше, чем годом ранее. Свою деятельность они осуществляют благодаря дропперам, которые помогают им выводить и обналичивать средства.
Справка «Известий»
Дропперы — клиенты банков, которые предоставляют свои карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Это могут быть средства от жертв мошенников, деньги наркоторговцев, криптообменников и пиратских сайтов.
Разумное ограничение количества карт, которое можно оформить на одного человека в одном банке, полезно в борьбе с мошенниками и дропперами, сообщали «Известиям» в пресс-службе ЦБ.
— Для клиента трудность возникает именно в момент, когда он хочет оформить новую карту. Если лимит уже исчерпан, сегодня нет механизма, позволяющего быстро отказаться от какой-то карты, чтобы освободить место для новой, — пояснил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.
В то же время, по данным НСФР, только около 6% россиян пользуется более чем десятью картами. Это значит, что лимита в 20 штук хватит, чтобы не причинять неудобств подавляющему большинству клиентов.
— Ограничения по количеству карт — абсолютно оправданная мера. Размах дропперских схем дошел до того, что люди могут даже не знать, что на них заведены карты в других банках, которые используют в мошеннических схемах, — подчеркнула гендиректор STCrypt Дарья Верестникова.
Сервис по контролю количества карт как раз позволит пользователям быстро увидеть все привязанные к его личности карты и обнаружить те, что выпускались без его ведома, уточнил старший партнер IT-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло.
Финансовые власти имеют возможность оперативно создать сервис для контроля за количеством карт, считает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. По его словам, он может быть сделан по примеру системы «Знай своего клиента», которая с 2022 года успешно работает для бизнеса. Платформа позволит видеть все активные карты в одном месте через обмен данными между банками и ЦБ и вполне может быть готова к декабрю.
Как россияне становятся дропперами
Ограничение до 20 карт в целом и до пяти в одном банке сильно бьет по базе дропперства, уверен Алексей Постригайло. Такие схемы обычно держатся на «фермах» из десятков и даже сотен карт, которые используют для расщепления переводов, обнала и маскировки происхождения средств.
К концу 2024 года в схемы с обналичиванием через банковские карты было вовлечено около 700 тыс. человек, а общее число граждан, так или иначе связанных с переводами на подозрительные счета, достигло 2 млн, отметил Игорь Расторгуев из AMarkets. Дропперство превратилось в настоящую индустрию: криминальному рынку ежемесячно требуется около 80 тыс. новых дропов, а вознаграждения за передачу карт выросли в 14 раз.
Мошенники действуют очень организованно, а низкий уровень правовой и финансовой грамотности населения усугубляет ситуацию, уточнила юрист правового агентства «Михайлов и Ко» Ксения Саутина. Особенно часто дропперство встречается среди молодежи — школьников и студентов, которые не полностью понимают, что через их банковские счета ежедневно проходят чужие деньги, участвующие в обналичивании, теневых переводах или мошеннических схемах.
В сером обороте по‑прежнему крутятся значительные суммы. Это создает спрос на схемы по выводу и маскировке средств, потому что для злоумышленников выгоднее дробить потоки и переводить деньги через «пластик», пояснил Алексей Постригайло. Часть людей готова «сдать карту» — временно предоставить реквизиты или саму карточку за деньги. Для них это низкозатратный способ заработка: не требуется высокой квалификации, часто надо лишь зарегистрировать сим‑карту и получить перевод.
Диапазон цен за одну карту на черном рынке сейчас варьируется от 20 тыс. до 150 тыс. рублей, отметил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. Это говорит о беспрецедентном спросе со стороны организованных преступных групп, которые активно вербуют граждан, особенно молодежь и социально уязвимые категории.
18 июня 2025 года Совфед одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за передачу аферистам доступа к банковским картам и электронным кошелькам. Теперь за соучастие в мошеннической цепочке дропперам грозит до трех лет лишения свободы, а организаторам таких схем — до шести лет и штраф до 1 млн рублей.
Параллельно с ограничением количества карт вводятся дополнительные меры контроля, отметил Игорь Расторгуев. Власти запускают второй пакет антифрод-мер — маркировку звонков от российских компаний и уголовную ответственность за мошенничество с ИИ. Отдельно действует система самозапрета на дистанционное оформление кредитов — она важна, потому что мошенники часто подают заявки на чужие имена, чтобы получить доступ к деньгам и госуслугам. Все эти меры вместе создают многоуровневую защиту граждан от различных схем обмана.