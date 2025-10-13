Гвоздь в дроп: контроль за числом банковских карт заработает с декабря

Ограничения по числу банковских карт для россиян может заработать уже с декабря, выяснили «Известия». Тогда же должен быть готов и сервис, с помощью которого можно проверить, где и в каком банке открыты карты. Решено ограничить их количество 20 во всех банках и пятью в одном. Инициатива сильно поможет властям в борьбе с мошенниками, которые выводят средства с помощью дропперов — клиентов банков, предоставляющих злоумышленникам свои карты. Как аферисты завлекают россиян в криминал — в материале «Известий».