Гутерриш заявил об угрозе системе мировой торговли

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Стабильность основанной на правилах системы мировой торговли находится под угрозой. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, в радикально изменившемся мире некоторые вещи остаются прежними. Так, развивающиеся страны по-прежнему находятся в невыгодном положении.
«Растет неопределенность. Инвестиции сокращаются. Цепочки поставок находятся в состоянии хаоса», — сказал он на 16-й сессии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
«Бедность и голод по-прежнему остаются актуальными проблемами. Международная финансовая архитектура не обеспечивает адекватную систему безопасности для развивающихся стран, — отметил генсек. — А стабильность основанной на правилах торговой системы находится под угрозой».
16-я сессия ЮНКТАД проходит с 20 по 23 октября в Женеве. В ней принимают участие делегации более 100 стран, включая около 60 министров и 40 заместителей министров. Они обсудят способы стимулирования экономических преобразований в интересах справедливого, инклюзивного и устойчивого развития. Мероприятие проходит раз в четыре года.