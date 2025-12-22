Птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки яиц

ОАО «Волжанин» 18 декабря уведомило контрагентов о прекращении отгрузок продукции, следует из письма компании (копия есть у «Ъ»). Причиной один из собеседников «Ъ» на птицеводческом рынке называет выявление на площадке предприятия высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП). На 21 декабря поставки, по его словам, были закрыты.
Сведения подтверждаются письмом государственной ветеринарной службы Ярославской области (есть у «Ъ»). Из-за выявления очага ВПГП на «Волжанине» она информировала предприятия региона о необходимости защитных мер: запретить посещения фабрик посторонними, ужесточить контроль за дезинфекцией, обеспечивать термическую обработку кормов, не допускать контактов с дикой птицей и проч. О случаях падежа более 0,5% поголовья в одном птичнике необходимо сообщать властям. Представители «Волжанина», ветеринарной службы и министерства агропромышленного комплекса Ярославской области «Ъ» оперативно не ответили.
Согласно данным участников отрасли, «Волжанин» — третье по объему производства куриного яйца предприятие в стране и крупнейшее в ЦФО. В этом году прогнозируемый объем его выпуска составит 1,24 млрд штук, сократившись год к году на 3,3%. Это 20% от всего производимого яйца в ЦФО. Опередить «Волжанина» могут птицефабрики «Синявская» (1,48 млрд яиц в 2025 году) и «Роскар» (1,37 млрд).
Президент «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев обращает внимание, что яичные птицефабрики сталкиваются с ВПГП чаще других из-за высокой плотности: здесь в птичнике обычно содержатся несколько сотен тысяч птиц против 20−40 тыс. на бройлерных. Для установления очага достаточно регистрации одного случая заболевания, дальше, как правило, начинается массовое заражение.
На проведение карантинных мероприятий и восстановление популяции у яичных птицефабрик, по словам Давлеева, уходит около полугода. Он объясняет, что несушки — половозрелые птицы, которых до высадки в птичник требуется выращивать в среднем три-четыре месяца, в то время как у бройлеров этот процесс длится пять-шесть недель. Карантинные ограничения и восстановление популяции, по словам эксперта, предполагают существенные финансовые потери.
С затратами предприятие может столкнуться в условиях общего падения маржинальности бизнеса. Средняя рентабельность производства яиц в России из-за их перепроизводства в январе—сентябре составила 5,5% против 38,8% годом ранее (см. «Ъ» 17 декабря). Достаточный объем предложения, вероятно, позволит ритейлерам в случае необходимости найти альтернативных поставщиков. В «Магните» «Ъ» пояснили, что ситуация с куриными яйцами в целом стабильна, риска нехватки нет. Представители других торговых сетей на вопросы «Ъ» оперативно не ответили.