Птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки яиц

Занимающая 20% рынка куриных яиц ЦФО птицефабрика «Волжанин» приостановила отгрузки продукции. Причиной могла стать вспышка высокопатогенного гриппа птиц. На проведение карантинных мероприятий и восстановление поголовья производителю в этом случае потребуется около полугода. Дополнительные затраты бизнес понесет в условиях резкого падения рентабельности.

Источник: Reuters

ОАО «Волжанин» 18 декабря уведомило контрагентов о прекращении отгрузок продукции, следует из письма компании (копия есть у «Ъ»). Причиной один из собеседников «Ъ» на птицеводческом рынке называет выявление на площадке предприятия высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП). На 21 декабря поставки, по его словам, были закрыты.

Вопрос о реалистичности хотя бы частичного продолжения работы предприятия сейчас решается, говорит источник «Ъ».

Сведения подтверждаются письмом государственной ветеринарной службы Ярославской области (есть у «Ъ»). Из-за выявления очага ВПГП на «Волжанине» она информировала предприятия региона о необходимости защитных мер: запретить посещения фабрик посторонними, ужесточить контроль за дезинфекцией, обеспечивать термическую обработку кормов, не допускать контактов с дикой птицей и проч. О случаях падежа более 0,5% поголовья в одном птичнике необходимо сообщать властям. Представители «Волжанина», ветеринарной службы и министерства агропромышленного комплекса Ярославской области «Ъ» оперативно не ответили.

ОАО «Волжанин» существует с 1993 года. Предприятие специализируется на производстве куриного яйца, мяса и сопутствующих продуктов. Площадка располагается в поселке Ермаково Рыбинского района Ярославской области. Собственники компании не раскрываются, ранее основным владельцем была Людмила Костева. Сейчас она продолжает возглавлять компанию, следует из СПАРК. Выручка ОАО «Волжанин» в 2024 году составила 10,96 млрд руб., +21,5% год к году. Чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза, до 4,59 млрд руб.

Согласно данным участников отрасли, «Волжанин» — третье по объему производства куриного яйца предприятие в стране и крупнейшее в ЦФО. В этом году прогнозируемый объем его выпуска составит 1,24 млрд штук, сократившись год к году на 3,3%. Это 20% от всего производимого яйца в ЦФО. Опередить «Волжанина» могут птицефабрики «Синявская» (1,48 млрд яиц в 2025 году) и «Роскар» (1,37 млрд).

Президент «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев обращает внимание, что яичные птицефабрики сталкиваются с ВПГП чаще других из-за высокой плотности: здесь в птичнике обычно содержатся несколько сотен тысяч птиц против 20−40 тыс. на бройлерных. Для установления очага достаточно регистрации одного случая заболевания, дальше, как правило, начинается массовое заражение.

Эксперт поясняет, что после завершения падежа остальное поголовье уничтожается, затем в птичниках проводятся карантинные мероприятия, после завершения которых ограничения на работу длятся 28 дней.

На проведение карантинных мероприятий и восстановление популяции у яичных птицефабрик, по словам Давлеева, уходит около полугода. Он объясняет, что несушки — половозрелые птицы, которых до высадки в птичник требуется выращивать в среднем три-четыре месяца, в то время как у бройлеров этот процесс длится пять-шесть недель. Карантинные ограничения и восстановление популяции, по словам эксперта, предполагают существенные финансовые потери.

2 тысячи вспышек гриппа среди домашней птицы зарегистрировано в мире в 2024 году, сообщал Роспотребнадзор.

С затратами предприятие может столкнуться в условиях общего падения маржинальности бизнеса. Средняя рентабельность производства яиц в России из-за их перепроизводства в январе—сентябре составила 5,5% против 38,8% годом ранее (см. «Ъ» 17 декабря). Достаточный объем предложения, вероятно, позволит ритейлерам в случае необходимости найти альтернативных поставщиков. В «Магните» «Ъ» пояснили, что ситуация с куриными яйцами в целом стабильна, риска нехватки нет. Представители других торговых сетей на вопросы «Ъ» оперативно не ответили.

