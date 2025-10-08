Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Греф сравнил диалог с ВТБ об инновациях с беседой лидера и аутсайдера

Герман Греф, глава Сбербанка, в ходе пленарной сессии форума «Финополис-2025» заявил, что обмен мнениями об инновациях между Сбербанком и ВТБ представляет собой диалог между лидером и отстающим. Это заявление было сделано в ходе его беседы с первым заместителем президента — председателя правления ВТБ Дмитрием Пьяновым.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

«То, что мы сейчас видим, как раз типичный разговор между проигравшим и лидером. Это все в традициях нашей страны. <…> Что мешает второму банку в стране не плакать все время в жилетку, а заниматься инновациями?», — сказал Греф, отвечая на озвученное Пьяновым предложение формировать правила игры в сфере развития инноваций на финрынке.

Пьянов отметил, что поддерживает идею установления четких правил на рынке, однако, по его мнению, на практике это приведет к тому, что разработчик монопольной технологии будет неизменно защищать свои позиции. В результате, как зампред правления ВТБ, для урегулирования данной ситуации может потребоваться применение регуляторных мер со стороны государства либо создание альтернативных структур.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина акцентировала внимание на недопустимости того, чтобы в стране был лишь один победитель. На это Герман Греф с долей юмора адресовал свой комментарий другому участнику обсуждения — министру цифрового развития России Максуту Шадаеву.

«У меня есть предложение к Максуту Игоревичу: сколько можно терпеть монополизм “Яндекса”? Почему не разделить поисковую систему между всеми? Чем мы хуже “Яндекса”»? — отметил Греф.

Финополис (Finopolis) — это крупнейший российский форум, проводимый Банком России в партнерстве с ведущими компаниями финансового и IT-сектора. Мероприятие проходит в Сочи, на федеральной территории «Сириус» с 8 по 10 октября.

В этом году форум празднует 10-летие. Участие в нем примут руководство Банка России, представители профильных министерств и ведомств, ведущих финансовых и цифровых финтех-компаний, а также лидеры мнений в сфере технологий. Они обсудят тренды и векторы развития финансовых технологий в разных сегментах финансового рынка.

Финансы Mail являются официальным партнером Финополиса-2025.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Компания «Сбербанк»: достижения и перспективы развития в 2025 году
Один из крупнейших и старейших финансовых институтов России — компания «Сбербанк». Познакомимся с важной информацией о ней, основными финансовыми показателями, а также дадим прогноз эксперта о стоимости акций в 2025 году.
Читать дальше