Греф сравнил диалог с ВТБ об инновациях с беседой лидера и аутсайдера

«То, что мы сейчас видим, как раз типичный разговор между проигравшим и лидером. Это все в традициях нашей страны. <…> Что мешает второму банку в стране не плакать все время в жилетку, а заниматься инновациями?», — сказал Греф, отвечая на озвученное Пьяновым предложение формировать правила игры в сфере развития инноваций на финрынке.
Пьянов отметил, что поддерживает идею установления четких правил на рынке, однако, по его мнению, на практике это приведет к тому, что разработчик монопольной технологии будет неизменно защищать свои позиции. В результате, как зампред правления ВТБ, для урегулирования данной ситуации может потребоваться применение регуляторных мер со стороны государства либо создание альтернативных структур.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина акцентировала внимание на недопустимости того, чтобы в стране был лишь один победитель. На это Герман Греф с долей юмора адресовал свой комментарий другому участнику обсуждения — министру цифрового развития России Максуту Шадаеву.
«У меня есть предложение к Максуту Игоревичу: сколько можно терпеть монополизм “Яндекса”? Почему не разделить поисковую систему между всеми? Чем мы хуже “Яндекса”»? — отметил Греф.
Финополис (Finopolis) — это крупнейший российский форум, проводимый Банком России в партнерстве с ведущими компаниями финансового и IT-сектора. Мероприятие проходит в Сочи, на федеральной территории «Сириус» с 8 по 10 октября.
В этом году форум празднует 10-летие. Участие в нем примут руководство Банка России, представители профильных министерств и ведомств, ведущих финансовых и цифровых финтех-компаний, а также лидеры мнений в сфере технологий. Они обсудят тренды и векторы развития финансовых технологий в разных сегментах финансового рынка.
Финансы Mail являются официальным партнером Финополиса-2025.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».