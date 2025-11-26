Греф предрек большой шок при резком повышении ставок по семейной ипотеке

Программа семейной ипотеки работает с 2018 года и продлится до 2030-го. До 1 июля 2024 года на кредиты по ставке 6% могли рассчитывать семьи с двумя детьми младше 18 лет и семьи с одним ребенком, родившимся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Затем условия изменили: теперь льготы доступны семьям с детьми до шести лет, с несовершеннолетними детьми-инвалидами, а также семьям с двумя или более несовершеннолетними детьми, проживающим в малых (до 50 тыс. человек) городах, а также в регионах с низким объемом строительства или индивидуальными программами развития.