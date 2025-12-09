Греф предложил уравнять налоговую нагрузку онлайн и офлайн-магазинов

Вопрос равных условий конкуренции, а не сами скидки для покупателей, лежит в основе спора между банками и маркетплейсами, отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф в беседе с «Ведомостями» на полях заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, если предоставление скидок разрешено одним игрокам, аналогичные условия должны быть доступны и другим участникам рынка. Греф также подчеркнул важность соблюдения маркетплейсами налоговых обязательств наравне с офлайн-ритейлом.
Ранее, в ноябре, Герман Греф заявлял, что в 2024 году недоплата налогов со стороны маркетплейсов из-за предоставленных скидок может достигнуть 1,5 трлн рублей.
В свою очередь, в представительстве Wildberries и Russ напомнили, что маркетплейсы остаются одними из крупнейших налогоплательщиков страны, а налоговая нагрузка на их доходы превышает нагрузку, лежащую на традиционных розничных сетях.
Эксперты подчеркивают отсутствие принципиальных различий в налогообложении онлайн и офлайн-торговли. Управляющий партнер LCH.Legal Андрей Чумаков сообщил «Ведомостям», что маркетплейсы, как и офлайн-магазины, уплачивают НДС со своих услуг, налог на прибыль, имущественные налоги, а также налоги и страховые взносы с заработной платы сотрудников. Эту позицию подтверждает и Михаил Болдырев, руководитель практики «Цифровизация» консалтинговой группы «КСК».
