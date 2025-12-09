Греф предложил уравнять налоговую нагрузку онлайн и офлайн-магазинов

Эксперты подчеркивают отсутствие принципиальных различий в налогообложении онлайн и офлайн-торговли. Управляющий партнер LCH.Legal Андрей Чумаков сообщил «Ведомостям», что маркетплейсы, как и офлайн-магазины, уплачивают НДС со своих услуг, налог на прибыль, имущественные налоги, а также налоги и страховые взносы с заработной платы сотрудников. Эту позицию подтверждает и Михаил Болдырев, руководитель практики «Цифровизация» консалтинговой группы «КСК».