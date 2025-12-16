Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Греф дал совет, что делать с 13-й зарплатой

Глава Сбербанка Герман Греф дал россиянам совет, что можно сделать с новогодним бонусом — «тринадцатой зарплатой». Об этом пишет РИА Новости.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Тринадцатая зарплата», или новогодний денежный бонус — дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре.

«Смотря какой у вас бонус…. Но лучше положить на вклад Сбербанка, пока такие проценты», — ответил Греф на вопрос, стоит ли хранить новогодний бонус на вкладе или надо потратить.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Узнать больше по теме
Компания «Сбербанк»: достижения и перспективы развития в 2025 году
Один из крупнейших и старейших финансовых институтов России — компания «Сбербанк». Познакомимся с важной информацией о ней, основными финансовыми показателями, а также дадим прогноз эксперта о стоимости акций в 2025 году.
Читать дальше