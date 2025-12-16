Греф дал совет, что делать с 13-й зарплатой

«Тринадцатая зарплата», или новогодний денежный бонус — дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре.
«Смотря какой у вас бонус…. Но лучше положить на вклад Сбербанка, пока такие проценты», — ответил Греф на вопрос, стоит ли хранить новогодний бонус на вкладе или надо потратить.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
