ГП попросила изъять группу компаний, владеющую «Кириешками» и «Яшкино»

«Установлено, что ключевым источником дохода, за счет которого формируется финансовая база Штенгеловых, выступает группа компаний (ГК) “КДВ”, которая является монополистом на российском рынке легких закусок и кондитерских изделий. В его структуре функционируют 10 фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции (40 торговых марок, включая “Бабкины семечки”, “Кириешки”, “Яшкино”). Товары также реализуются в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе США и Евросоюзе», — сообщается в иске.