ГП попросила изъять группу компаний, владеющую «Кириешками» и «Яшкино»

Как следует из искового заявления, поданного в Тверской районный суд Москвы, ответчиками по нему выступают гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО «Кондитерус Ком». В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более 10 лет назад.
В иске поясняется, что Генпрокуратура установила «объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету, поскольку представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан России, основам безопасности общества и государства».
«Оно основывается на общих идеологических и имущественных интересах, имеющих ярко выраженный антироссийский характер. Функционирование противоправной группы в основном осуществляется за рубежом. В то же время ее финансирование происходит за счет источников, расположенных на территории Российской Федерации, а также иных государств (Австралия, Нидерланды, Украина, Хорватия и др.)», — отмечается в иске.
По данным надзорного ведомства Николай Штенгелов является владельцем крупных аграрных предприятий на Украине и оказывал финансовую помощь местным нацбатальонам; создал собственное военизированное подразделение, которое послужило кадровой основой для создания террористических «Азова»*, «Айдара»*, «Днепра-1»*. Его сын, будучи бенефициаром ряда европейских предприятий, снабжает продовольствием и другими товарами вооруженные формирования Украины, а кроме того, поспособствовал ограничению прав акционеров-россиян в нидерландской компании «Нак».
«Установлено, что ключевым источником дохода, за счет которого формируется финансовая база Штенгеловых, выступает группа компаний (ГК) “КДВ”, которая является монополистом на российском рынке легких закусок и кондитерских изделий. В его структуре функционируют 10 фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции (40 торговых марок, включая “Бабкины семечки”, “Кириешки”, “Яшкино”). Товары также реализуются в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе США и Евросоюзе», — сообщается в иске.
Как установила Генпрокуратура, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход — 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль — 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО «Кондитерус Ком».
С началом СВО, говорится в иске, Штенгеловы начали выводить доходы от деятельности группы компаний в зарубежные юрисдикции.
«С 2022 года за рубеж ими уже перечислено свыше 21 миллиарда рублей, которые направлены на поддержание экономик США и Австралии, как спонсоров киевского режима и основных поставщиков вооружения, используемого для ведения боевых и террористических действий против Российской Федерации… Тем самым Штенгеловы превратили предприятия холдинга в инструмент причинения экономического ущерба РФ и источник финансирования терроризма», — указывается в документе.
Надзорное ведомство посчитало, что «с учетом изложенного имущество, принадлежащее участникам экстремистского объединения и включающее акции головной компании ГК “КДВ” — АО “Кондитерус Ком”, подлежит обращению в федеральную собственность».
«Прошу запретить деятельность объединения, включающего: Штенгелова Дениса Николаевича, родившегося в Томске, Штенгелова Николая Васильевича, родившегося в Запорожской области, на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности… Обратить в доход Российской Федерации 100% обыкновенных именных бездокументарных акций АО “Кондитерус Ком”, — указывается в исковых требованиях Генпрокуратуры.
В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
* Запрещенная в России террористическая организация.