Готовятся поправки в закон о торговле, фиксирующие диапазон цен на продукты

«Если прописать ценовую вилку, обозначив минимальную и максимальную отпускную цену товара, в которую производитель обязан будет “вписываться” в течение года под гарантированный объем поставки, это будет интересно как поставщику, так и торговле. Торговля будет обеспечена товаром в нужном объеме и за ту стоимость, которая позволит поддерживать стабильные конечные цены для потребителя. В свою очередь, производителю важно понимать, что он на год обеспечен заказом и у него всегда заберут тот объем, который он произведет. Это позволит исключить существенные ценовые колебания и уход производителей в минус, что часто происходит. Минимальные отпускные цены должны позволить производителю иметь нормальную рентабельность в любом регионе, где создается или выращивается этот товар», — говорил он.