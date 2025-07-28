Готовятся поправки в закон о торговле, фиксирующие диапазон цен на продукты

Он, в частности, предполагает создание ценовой комиссии, которая будет определять перечень таких продуктов и сроки, на которые устанавливается фиксированный диапазон цен. Такой вариант формирования цен может привести к отсутствию социальных продуктов в магазинах при ошибке в расчетах интервалов, опасаются производители.
Поправками предлагается ввести понятие «фиксированный диапазон отпускных цен» — это диапазон минимальной и максимальной отпускной цены продовольственного товара. Перечень товаров, по которым будет формироваться фиксированный диапазон цен, а также сам диапазон и сроки, на которые он будет сформирован, будет устанавливать специальная ценовая комиссия, а утверждать — правительство. В ценовую комиссию войдут представители Минпромторга, Минсельхоза, отраслевых союзов и ассоциаций производителей и розничной торговли, региональные чиновники.
Это делается для «предотвращения излишних сезонных и иных колебаний отпускных цен на продовольственные товары на территории РФ и обеспечения доходности производства продовольственных товаров, способствующей активным инвестициям в расширение производства таких товаров в любом субъекте РФ».
Производители будут обязаны продавать товар по ценам в рамках установленного диапазона, а торговая сеть — по таким ценам покупать 80% продукции из перечня.
Фиксированные диапазон цен не будет устанавливаться в розничной торговле на рынках, ярмарках, при торговле самим сельхозпроизводителем в собственных магазинах и через кооперативы, а также в районах Крайнего Севера и местности, приравненной к ним.
В июне в интервью «Российской газете» статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов рассказывал об идее перехода на долгосрочные контракты между поставщиками и сетями с фиксированной вилкой цены на овощи «борщевого набора».
«Если прописать ценовую вилку, обозначив минимальную и максимальную отпускную цену товара, в которую производитель обязан будет “вписываться” в течение года под гарантированный объем поставки, это будет интересно как поставщику, так и торговле. Торговля будет обеспечена товаром в нужном объеме и за ту стоимость, которая позволит поддерживать стабильные конечные цены для потребителя. В свою очередь, производителю важно понимать, что он на год обеспечен заказом и у него всегда заберут тот объем, который он произведет. Это позволит исключить существенные ценовые колебания и уход производителей в минус, что часто происходит. Минимальные отпускные цены должны позволить производителю иметь нормальную рентабельность в любом регионе, где создается или выращивается этот товар», — говорил он.
Затем подобную идею на совещании в Минсельхозе 8 июля высказал Картофельный союз, представители которого предложили 80% немытого и несортового картофеля поставлять по долгосрочным контрактам (от года) и закреплять в них закупочные минимум и максимум цен (с ежеквартальной корректировкой).
Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка, считают в Минсельхозе. И сейчас как раз рассматривается возможность закрепить этот механизм на законодательном уровне. Предполагается, что перечень товаров будет определяться правительством. При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах, пояснили «РГ» в Минсельхозе. Но подробностей, как будет действовать эта схема, в ведомстве не привели.
Установление ценового диапазона для товаропроводящей цепочки через ценовую комиссию потенциально может привести к отсутствию социальных продуктов в магазинах при ошибке в расчетах интервалов, считает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (входит более 450 аграриев, переработчиков и других участников рынка) Дмитрий Востриков.
«Каким образом будет формироваться комиссия, кто и за что в ней будет отвечать, и какая ответственность будет предусмотрена за последствия ее работы, — из законопроекта пока не понятно», — отмечает он.
Востриков говорит, что сейчас снижение предложения или рост спроса компенсируется ценой, а конкуренция минимизирует ценник. В результате покупатель всегда видит заполненные полки магазинов. А что будет после введения интервалов цен — большой вопрос.