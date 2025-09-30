Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Сделка по продаже киностудии «Сберу» в итоге не состоялась, так как в апреле 2022 года «Сбер» попал под санкции. «Союзмультфильм», я напомню, основной «Союзмультфильм», акционерное общество «Союзмультфильм» продолжает быть стопроцентным государственным активом. Мы не успели сделать сделку по отчуждению «Сберу», — говорила Слащева в интервью РБК в июне того года. Кроме того, по ее словам, у киностудии появился другой партнер в созданной в 2020 году дочерней компании ООО «Союзмультфильм», где у «Сбера» было 80%. Название партнера она не раскрыла.