Госсекретарь США предупредил о последствиях конфискации российских активов

«Существуют некоторые непреднамеренные последствия, если это сделать», — рассказал Рубио журналистам, комментируя возможное использование суверенных активов РФ.
Чиновник сообщил, что в американской администрации вопросом российских активов занимается министр финансов США Скотт Бессент. Рубио отметил, что не хочет комментировать эту тему и опережать министра в каких-либо заявлениях.
При этом, подчеркнул он, Вашингтону известно отношение некоторых стран к использованию российских активов.
«Мы знаем об усилиях Европы, но, очевидно, есть несколько стран, которые не в восторге от этого, но это дело Европы», — заявил Рубио.
На саммите в Брюсселе 23 октября главы государств ЕС не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Рассмотрение этого вопроса перенесено на заседание Европейского совета
