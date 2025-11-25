С Кана хотят взыскать свыше 4,2 млрд рублей за контрабанду краба

Суд отклонил ходатайство защиты бизнесмена о прекращении дела. Защита уверяла, что предприниматель умер. 10 ноября адвокат Кана уже заявлял ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с якобы смертью бизнесмена. На судебном заседании также было представлено письмо сестры Кана Ан Сун Дя, которая не возражала против прекращения дела. Однако обвинение просило отложить рассмотрение этого ходатайства в связи с противоречиями в документах и необходимостью получения мнения иных близких родственников подсудимого. Прокуратура потребовала 24 года лишения свободы для бизнесмена.