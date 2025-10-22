Ричмонд
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ с 1 января

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года — он составит 27 093 ₽

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года — он составит 27 093 ₽, следует из публикации на сайте нижней палаты парламента.

На пленарном заседании в Думе депутаты поддержали внесение изменения в ст. 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Законопроект входит в бюджетный пакет и рассматривался одновременно с проектом федерального бюджета на 2026−2028 годы.

«Таким образом, предполагается, что МРОТ в следующем году вырастет более чем на 20%», — сообщили в Госдуме, добавив, что данная мера поспособствует увеличению заработных плат для 4,5 млн человек.

Сейчас федеральный МРОТ составляет 22 440 ₽ до вычета НДФЛ, при этом регионы могут устанавливать более высокое значение.

Замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин на заседании отметил, что эта мера превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%, передает «РИА Новости».

Законопроект о повышении МРОТ в Думу внесли в конце сентября.

Ранее Дума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. «Социальные стандарты высокие. Необходимо в первую очередь обеспечить наших граждан необходимыми выплатами. Такую задачу бюджет решает. Время вызовов», — отметил председатель Думы Вячеслав Володин.

Ко второму чтению депутаты предложили рассмотреть смягчение п. 8 ст. 164 Налогового кодекса, который запрещает налогоплательщикам на упрощенной системе налогообложения или с налоговой ставкой по НДС в размере 5−7% менять эту ставку в течение трех лет.

