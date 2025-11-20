Ричмонд
Госдума повысила МРОТ до 27 093 рублей

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Отмечается, что документ вносит изменения в статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

Закон повысил МРОТ до до 27 093 рублей в месяц. С 1 января 2025 года показатель составлял 22 440 рублей.

Как говорится в пояснительной записке, увеличение МРОТ будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

