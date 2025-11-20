Госдума повысила МРОТ до 27 093 рублей

Отмечается, что документ вносит изменения в статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
Закон повысил МРОТ до до 27 093 рублей в месяц. С 1 января 2025 года показатель составлял 22 440 рублей.
Как говорится в пояснительной записке, увеличение МРОТ будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Узнать больше по теме
МРОТ в России в 2025 году: от чего зависит и на что влияет минимальный размер оплаты труда
Зарплата учителя, строителя и офисного менеджера зависит от разных показателей, но не может быть меньше определенного размера. Рассказываем, как рассчитывается МРОТ и чему он равен в 2024—2025 году.Читать дальше