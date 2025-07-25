Госдума осенью может рассмотреть проект о возрождении доходных домов

По словам парламентария, в настоящее время в России есть два типа недвижимости — жилое и нежилое. Однако, как уточнил Кошелев, в период ХVIII и ХIХ веков и начала ХХ века институт доходных домов был очень развит в Российском империи: к 1917 году доля доходных домов в Москве составляла 40% от всей жилой недвижимости, а в Санкт-Петербурге уже в конце XIX веке доходные дома составляли около 80% всех жилых построек. Он добавил, что государство брало на себя решение вопросов по строительству коммуникаций и благоустройству территорий, в краткосрочной перспективе объем поступлений в городскую казну значительно превышал понесенные затраты.