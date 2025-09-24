Госдума одобрила ограничения на списание средств за онлайн-подписки

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на защиту прав пользователей, у которых есть онлайн-подписки. Документ инициирован группой депутатов от разных фракций. Поправки вносятся в закон «О защите прав потребителей».
Закон запрещает продавцам цифровых подписок использовать банковские реквизиты карт, от которых покупатель отказался для онлайн-подписок. После удаления пользователем банковской карты из личного кабинета платформа не сможет автоматически списывать с нее денежные средства.
Продавец цифровой подписки обязан обеспечить прием отказа потребителя от использования сохраненных реквизитов банковского счета или данных электронных средств платежа при расчетах, включая подачу отказа в электронной форме.
В редакции первого чтения документа предусматривалось, что информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать данные о сроке действия абонентского договора, размере периодического платежа, порядке его определения, сроке уплаты очередного платежа, странице сайта в интернете, где указаны условия отказа от договора. Ко второму чтению законопроекта профильный комитет по промышленности и торговле решил убрать эти нормы.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Как пояснил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин («Единая Россия»), принятый документ напрямую касается всех, кто пользуется онлайн-подписками. «Речь идет о ситуации, знакомой многим: пользователь отменяет подписку или просит больше не списывать деньги с его карты, но сервис продолжает пытаться списывать средства по старым реквизитам. Теперь такой подход будет прямо запрещен», — указал он. В закон вводится новое положение: если потребитель заявил об отказе от использования ранее сохраненных реквизитов банковского счета или данных электронного средства платежа, исполнитель больше не имеет права применять их для периодических платежей, пояснил депутат.
«Фактически это означает, что механика “отписки” от автоплатежей должна быть встроена в систему расчетов. Недостаточно будет просто удалить карту в настройках, а затем обнаружить, что списания продолжаются по привязанному токену у банка-эквайера. Закон делает акцент именно на обязанности исполнителя прекратить использование любых реквизитов, по которым потребитель заявил отказ. Сервисам подписок придется пересматривать свои пользовательские соглашения и интерфейсы. Это затрагивает не только крупные международные платформы, но и российских игроков — от онлайн-кинотеатров до приложений с платным доступом к контенту», — подчеркнул парламентарий.