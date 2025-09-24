Госдума одобрила ограничения на списание средств за онлайн-подписки

«Фактически это означает, что механика “отписки” от автоплатежей должна быть встроена в систему расчетов. Недостаточно будет просто удалить карту в настройках, а затем обнаружить, что списания продолжаются по привязанному токену у банка-эквайера. Закон делает акцент именно на обязанности исполнителя прекратить использование любых реквизитов, по которым потребитель заявил отказ. Сервисам подписок придется пересматривать свои пользовательские соглашения и интерфейсы. Это затрагивает не только крупные международные платформы, но и российских игроков — от онлайн-кинотеатров до приложений с платным доступом к контенту», — подчеркнул парламентарий.