Госдолг США за два дня вырос почти на 360 миллиардов долларов

В Штатах финансовый год федерального правительства длится с 1 октября по 30 сентября. В последний день старого финансового года американская задолженность выросла на достаточно скромные 131 миллиард долларов, однако в первый день нового года — уже на 226,5 миллиарда. В результате объем госдолга США достиг рекордных 37,86 триллиона долларов.