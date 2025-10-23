Госдолг США впервые в истории превысил $38 трлн

Американский госдолг в номинальном выражении является самым большим в мире. Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал сократить госдолг США. В частности, он предлагал сделать это за счет криптовалют. Хотя до инаугурации Трамп критиковал демократов за отмену лимита потолка госдолга, в начале июня он высказался за полный отказ от предела, чтобы избежать экономической катастрофы. Позже конгресс одобрил законопроект Трампа, который предполагает в том числе повышение потолка госдолга на $4 трлн.