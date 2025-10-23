Госдолг США впервые в истории превысил $38 трлн

Объем государственного долга США впервые в истории превысил $38 трлн. Это следует из статистических данных американского Минфина. За прошлый год он вырос примерно на $2,18 трлн, следует из данных американского Министерства финансов.
Отметку $37 трлн государственный долг США впервые превысил 13 августа 2025 года. Перед достижением этого значения ведомство обновило диаграмму, которая показывает динамику госдолга США. Тогда объединенный экономический комитет конгресса США прогнозировал, что при текущей средней дневной скорости роста увеличение долга еще на $1 трлн будет достигнуто примерно в феврале 2026 года, однако это произошло раньше.
Долг накопился быстрее на фоне приостановки работы федерального правительства. Издание Associated Press отмечает, что это самый быстрый темп накопления долга, не считая времен пандемии COVID-19.
Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства США перед кредиторами. Такими кредиторами могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды.
США берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет. Нехватка денег уже много лет восполняется за счет выпуска государственных облигаций, то есть заимствования на рынке.
Профессор экономики бизнеса и государственной политики в Школе бизнеса Уортона Пенсильванского университета Кент Сметтерс полагает, что растущая долговая нагрузка в конечном итоге приводит к более высокой инфляции, подрывая покупательную способность американцев.
«Эта дополнительная инфляция усугубляет ситуацию и подрывает покупательную способность потребителей, что делает менее вероятным для будущих поколений достижение цели стать собственником жилья», — считает Сметтерс.
В Счетной палате США отмечают, что для американцев рост государственного долга приведет к более высоким процентным ставкам по ипотеке и автокредитам, более низким зарплатам работников предприятий, а также росту цен на товары и услуги.
Председатель Фонда Питера Г. Петерсона Майкл Петерсон, говорит, что достижение суммы долга $38 трлн во время приостановки работы правительства «является последним тревожным признаком того, что законодатели не выполняют свои основные финансовые обязанности».
Ожидается, что процентные платежи по государственному долгу в США вырастут с $4 трлн за последнее десятилетие до $14 трлн в течение следующих 10 лет, что приведет к сокращению государственных и частных расходов в ключевых секторах экономики, пишет CBS News с ссылкой на Фонд Петерсона.
По мнению главного глобального стратега J.P. Morgan Asset Management Дэвида Келли, рост госдолга США также может подорвать доверие инвесторов к экономике.
В мае этого года рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг США с максимального уровня Aaa до Aa1, отражая обеспокоенность инвесторов растущим государственным долгом. Два других крупных рейтинговых агентства, Standard & Poor’s и Fitch Ratings, также понизили рейтинг США.
Американский госдолг в номинальном выражении является самым большим в мире. Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал сократить госдолг США. В частности, он предлагал сделать это за счет криптовалют. Хотя до инаугурации Трамп критиковал демократов за отмену лимита потолка госдолга, в начале июня он высказался за полный отказ от предела, чтобы избежать экономической катастрофы. Позже конгресс одобрил законопроект Трампа, который предполагает в том числе повышение потолка госдолга на $4 трлн.