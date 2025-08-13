Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, рост государственного долга США вышел из-под контроля, а доверие к американской валюте из-за незаконных санкций было подорвано. Он обратил внимание, что с 2011 года количество государств с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59. По словам министра, развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие.