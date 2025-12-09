Счетная палата: госдолг России достиг 31,98 трлн рублей

При этом в материалах Счетной палаты отмечается, что кассовое исполнение расходов составило более 30 трлн руб., или 71% показателя сводной росписи с изменениями, что выше аналогичного периода 2024 года (67,5%). «Как и в аналогичном периоде 2024 года, наиболее высокий уровень исполнения сложился по группе видов расходов “Социальное обеспечение и иные выплаты населению” (86%), наиболее низкий — по группе “Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности” (54%). Исходя из объема исполненных расходов и сводной росписи с изменениями на 1 октября 2025 года расходы в октябре — декабре 2025 года должны составить около 12 трлн рублей (29% СБР), что значительно меньше соответствующего показателя 2024 года (14,5 трлн рублей, или 36% объема исполненных расходов)», — говорится в материалах.