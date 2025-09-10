Горючий сезон: топливный кризис в регионах набирает обороты

Всё больше регионов России сталкиваются с дефицитом бензина — перебои с поставками топлива фиксируются уже более чем в 10 субъектах. Если ранее проблемы отмечались на Дальнем Востоке и в Саратовской области, то теперь о дефиците и вынужденной приостановке работы независимых АЗС сообщают в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и в Крыму. Владельцы местных сетей говорят, что некоторые НПЗ не отгружают 92-й и 95-й бензины уже несколько недель. Основная причина — сезонное повышение спроса на топливо и рост активности туризма. Негативно влияют на ситуацию и растущие цены на бензин в опте, отмечают эксперты. В том, что происходит на российском топливном рынке, разбирались «Известия».