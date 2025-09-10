Ричмонд
Горючий сезон: топливный кризис в регионах набирает обороты

Перебои с поставками наблюдаются уже более чем в 10 субъектах — в чем причины.

Источник: Reuters

Всё больше регионов России сталкиваются с дефицитом бензина — перебои с поставками топлива фиксируются уже более чем в 10 субъектах. Если ранее проблемы отмечались на Дальнем Востоке и в Саратовской области, то теперь о дефиците и вынужденной приостановке работы независимых АЗС сообщают в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и в Крыму. Владельцы местных сетей говорят, что некоторые НПЗ не отгружают 92-й и 95-й бензины уже несколько недель. Основная причина — сезонное повышение спроса на топливо и рост активности туризма. Негативно влияют на ситуацию и растущие цены на бензин в опте, отмечают эксперты. В том, что происходит на российском топливном рынке, разбирались «Известия».

В каких регионах заправки приостанавливают работу

В ряде регионов России дефицит бензина уже привел к вынужденной приостановке работы некоторых независимых АЗС. Об этом «Известиям» сообщают участники рынка.

— На российском рынке топлива, действительно, наблюдаются определенные сложности. В первую очередь сейчас это нехватка высокооктановых бензинов, которая обусловлена системным дисбалансом между производственными возможностями и существующим спросом, фактором сезонности и рядом иных причин. Поступает информация о перебоях с поставками на АЗС в ряде регионов, что может приводить в том числе к закрытию заправок, — сказал «Известиям» президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

По его словам, это в первую очередь касается Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока. Случаи локального дефицита бензина были зафиксированы в более 10 субъектах РФ, отметили в НТС.

— Мы и наши коллеги столкнулись с перебоями в поставках 92-го и 95-го бензинов. Это повлекло даже временную приостановку работы ряда заправочных станций. Кто-то не работает «от бензовоза до бензовоза», кто-то «замотал пистолеты» уже длительное время. В целом уже несколько недель ряд АЗС не могут получить отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). О проблемах с поставками топлива сообщают участники рынка всё большего числа регионов, — уточнила член Российского топливного союза (РТС), управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

Есть случаи приостановки работы АЗС и в Крыму, отметил в разговоре с «Известиями» гендиректор компании «Мосрегионгаз» Герман Колотов. По его словам, перебои с поставками топлива особенно касаются городских заправок с небольшими объемами хранения.

О дефиците топлива и приостановке работы заправок сообщили «Известиям» и собеседники в Ростовской и в Нижегородской областях.

Кроме того, а ограничения в продаже бензина и дизельного топлива на АЗС жаловались также жители Рязанской области. В Минэкономразвития региона разъяснили, что ситуация обусловлена сезонными факторами.

С растущей нехваткой бензина столкнулись Приморье и другие регионы Дальнего Востока. Здесь причина кроется в том, что к концу августа регион столкнулся с увеличением вдвое потока туристов. Также на обеспечении макрорегиона отразились сокращение выпуска расположенными в ДФО нефтеперерабатывающими заводами.

— Изначально проблема нехватки топлива носила локальный характер, но теперь можно говорить о том, что география расширяется: всё больше регионов России сталкиваются с дефицитом, — отметил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

Эта тенденция начиналась с южных и наиболее отдаленных регионов, постепенно распространяясь по европейской части страны, добавил он.

«Известия» направили запрос в Минэнерго с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Биржевая стоимость бензина

При этом следует понимать, что проблема нехватки топлива на заправках, а тем более приостановки их работы касается именно независимых АЗС — то есть речь о тех, которые не имеют доступа к собственным добывающим мощностям и хранилищами, как вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи), отметил Дмитрий Тортев. Такие сети вынуждены покупать топливо на бирже и, помимо его доступности, негативно влияет на ситуацию и растущие цены на бензин в опте, пояснил эксперт. В итоге розничным продавцам просто невыгодно покупать топливо на бирже, чтобы потом продавать его в минус.

Как писали «Известия», 21 августа Приморский топливный союз направил обращение вице-премьеру Александру Новаку и в ФАС, в котором выражена обеспокоенность диспропорцией оптовых и розничных цен на бензин АИ-92 и АИ-95 на топливном рынке края, а также значительным сокращением объемов продаж этих видов топлива с нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Причинами обострившегося топливного кризиса на Дальнем Востоке стали отсутствие должного количества мощностей по переработке и дорогая логистика. Биржевая стоимость бензина АИ-95 в Приморье с начала июня выросла на 30%, превысив 100 тыс. рублей за тонну. При этом объемы биржевых продаж с двух НПЗ, откуда идут основные поставки бензина в регион, — Комсомольского и Ангарского, за это же время снизились на 25−57%.

В начале сентября стоимость 95-го бензина на бирже достигла исторического максимума. По итогам торгов 3 сентября цена АИ-95 с поставкой в европейскую часть России достигла рекордных 82,3 тыс. рублей за тонну. Марка АИ-92 достигла в цене более 70,6 тыс. рублей. По состоянию на 9 сентября АИ-95 торговался по 79 тыс., АИ-92 — по 71,8 тыс. рублей соответственно, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

При этом, как отметил источник «Известий» в отрасли, нынешняя модель биржевых торгов провоцирует рост цен. Желающих купить топливо на бирже — больше тысячи, а предлагаемые на отдельных базисах объемы крайне малы. Сегодня установлен норматив для нефтяников — 15% бензина от общего объема производства. В результате все партии распродаются мгновенно, а покупают их единицы, отмечает собеседник. Нефтяным компаниям зачастую выгоднее продавать свой товар зарубеж, так что идея повысить нормативы поддержки у крупного бизнеса не вызывает, уточняет источник.

Для сдерживания цен на внутреннем рынке в июле правительство приняло решение временно, до 31 августа 2025 года, ограничить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов, а позже мера была продлена на сентябрь.

«Известия» направили запросы в крупнейшие ВИНКи, а также в независимые сети АЗС.

В чем причина проблем на топливном рынке

В некоторых регионах перебои с поставками бензина действительно могут наблюдаться. Основная причина — сочетание снижения производства и сохраняющегося сезона повышенного спроса, сказал «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

В августе-сентябре традиционно наблюдается сезонный рост спроса на топливо: из-за пика отпусков, активных поездок на автомобилях и сельхозработ увеличивается потребление бензина, пояснил Дмитрий Тортев.

В начале сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Минэнерго Сергей Цивилев сообщил, что ведомство совместно с нефтяными компаниями изменило график плановых ремонтов НПЗ, чтобы увеличить объемы поставок бензина на внутренний рынок страны.

— Дефицит топлива в регионах России имеет комплексные причины. Сезонное повышение спроса — отпускной период и сельхозработы — действительно добавило давления на рынок, однако дополнительным фактором стали и атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, — считает топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Решить дефицит можно только двумя способами: увеличить предложение или сократить спрос, отметил Сергей Кауфман.

— Спрос естественным образом начнет спадать к концу сентября из-за сезонного фактора. При этом предложение на внутреннем рынке можно нарастить за счет активизации импорта или оперативного ремонта пострадавших НПЗ, поскольку запрет на экспорт уже действует, — считает специалист.

Мерой поддержки топливного бизнеса для избежания кризиса могла бы стать льготная процентная ставка по кредитам — как для НПЗ, так и для торговых сетей, считает заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Постепенная модернизация производства и адаптация к новым потребностям автомобильного парка позволят сбалансировать спрос и предложение, но этот процесс займет несколько лет, отметил Павел Баженов. Более быстрый эффект могли бы дать увеличение объемов торговли топливом на бирже, формирование в регионах дополнительных запасов, а также создание благоприятных условий для развития производства высокооктановых бензинов путем блендинга, заключил эксперт.

