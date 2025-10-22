Горячая путевка: Wildberries & Russ купила крупного туроператора Fun&Sun

Объединенная компания РВБ создана в 2024 году как совместное предприятие Wildberries (65%) и группы Russ (35%), объединяющая маркетплейс, рекламные технологии и логистику в единую цифровую экосистему. Компания управляет торговыми, логистическими и рекламными сервисами, а также развивает направления факторинга и IT-платформ для продавцов. В 2024-м оборот объединенной структуры в сегменте e-commerce превысил 4 трлн (+60% год к году), чистая прибыль за тот же период составила 104 млрд рублей — в 3,5 раза больше, чем годом ранее, сообщала в марте РВБ.