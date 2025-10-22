Горячая путевка: Wildberries & Russ купила крупного туроператора Fun&Sun

Wildberries & Russ приобрела одного из крупнейших российских туроператоров Fun&Sun у структур «Севергрупп» Алексея Мордашова, узнали «Известия». Стоимость сделки оценивается приблизительно в $200 млн. Ранее РВБ приобрела аэропорт Магаса в Ингушетии, получила в залог 100% операционной компании сети «Рив Гош» и стала участником приватизации почтового оператора UzPost в Узбекистане. Как полагают эксперты, маркетплейс ищет пути развития в тревел-рынке, где он пока уступает ключевым конкурентам — Ozon и «Яндексу». О том, как громкая сделка может повлиять на рынок, — в материале «Известий».
Как маркетплейс увеличивает свою долю на туристическом рынке
Структура «Севергрупп» Алексея Мордашова продала крупнейшего российского туроператора Fun&Sun объединенной компании Wildberries & Russ (ООО «РВБ»). Об этом «Известиям» рассказали три источника, близких к обеим сторонам переговоров. Ранее об интересе РВБ к туроператору сообщило отраслевое издание «ТурДом».
Сделка уже состоялась и «давно закрыта», утверждает один из источников «Известий». Представители «Севергрупп» и Fun&Sun от комментариев отказались. Представитель онлайн-платформы напомнил лишь о стратегическом партнерстве между маркетплейсом и туроператором, начатом в сентябре этого года, от других комментариев он отказался. Изменения в ЕГРЮЛ пока не отображены.
Сумма сделки составила «несколько сотен миллионов долларов», рассказал источник «Известий», близкий к одной из сторон. Fun&Sun была продана за «не менее чем 15−16 млрд рублей», уточнил совладелец крупного туроператора, знакомый с параметрами соглашения. Это соответствует примерно $200 млн по нынешнему курсу. У туроператора большая долговая нагрузка, добавил один из собеседников «Известий». Стоимость всего бизнеса с учетом долга (EV) составляет порядка 50−60 млрд рублей, оценил руководитель департамента М&А BGP Capital Иван Пешков.
Fun&Sun (до 2022 года — «TUI Россия») — один из крупнейших российских туроператоров, основанный в 2009 году на базе компаний VKO Group и Mostravel как совместное предприятие (СП) «Севергрупп» и холдинга TUI Group (контрольный пакет с 2008 года у кипрской Unifirm Ltd, принадлежащей Алексею Мордашову). В 2022 году компания объявила о смене названия.
У компании около 12 тыс. турагентов, в том числе франчайзи, рассказал совладелец крупного туроператора. По оценке ассоциации «Турпомощь», организация входит в топ-3 туркомпаний по взносам в фонд персональной ответственности. По итогам 2024-го выручка «ТТ-трэвел» (юрлицо Fun&Sun) составила 104,4 млрд рублей, что на 46,2% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за тот же период составила 4,9 млрд рублей против чистого убытка в 6,6 млрд рублей в 2023-м, следует из отчетности по РСБУ.
Объединенная компания РВБ создана в 2024 году как совместное предприятие Wildberries (65%) и группы Russ (35%), объединяющая маркетплейс, рекламные технологии и логистику в единую цифровую экосистему. Компания управляет торговыми, логистическими и рекламными сервисами, а также развивает направления факторинга и IT-платформ для продавцов. В 2024-м оборот объединенной структуры в сегменте e-commerce превысил 4 трлн (+60% год к году), чистая прибыль за тот же период составила 104 млрд рублей — в 3,5 раза больше, чем годом ранее, сообщала в марте РВБ.
Сама объединенная организация в конце июля 2025 года зарегистрировала компанию «РВБ Трэвел», следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно выписке, ее основным видом работы заявлена деятельность туристических агентств, а также туроператоров и предоставление экскурсионных и связанных с бронированием услуг.
Что еще купил РВБ
Wildberries & Russ стала в последние месяцы активна в сделках по слиянию и поглощению. В сентябре объединенная компания приобрела 100% акций АО «Международный аэропорт Магас» имени Осканова в Ингушетии. В начале октября она получила в залог 100% операционной компании парфюмерно-косметической сети «Рив Гош», следует из данных ЕГРЮЛ. 14 октября РВБ стала участником приватизации почтового оператора UzPost в Узбекистане, писал РБК со ссылкой на источники.
Приобретение объединенной компанией крупного оператора укладывается в тенденцию консолидации российского рынка тревел-услуг, отметил топ-менеджер в крупном туроператоре. Так, «Яндекс Путешествия» в июне этого года купил сервис по бронированиям отелей для делового туризма «Академ-Онлайн». В октябре сервис «Авито Путешествия» заключил партнерство с поставщиком бизнес-тревел-услуг «Аэроклуб», сообщали в компании.
Тревел-сегмент бизнеса активно развивается и у конкурентов Wildberries — Ozon и «Яндекса», поэтому стремление компании Татьяны Ким двигаться в этом направлении выглядит логичным, согласен гендиректор «INFOLine-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, у маркетплейса есть аудитория с запросом на тревел-услуги. В этом случае компания может удовлетворить эту потребность в рамках развития экосистемного подхода, добавил он.
Использование обезличенных данных пользователей онлайн-платформы позволит более адресно формировать предложения туров, отмечает Иван Пешков. Речь идет о технологии look-alike, при которой система определяет пользователей, схожих по поведению с уже существующими клиентами, пояснил он. Кроме того, выход в туристический бизнес позволит усилить направление кредитования в банковской структуре РВБ — Вайлдберриз Банк, увеличив объемы выдачи кредитов на покупку туров, добавил эксперт.
Политика скидок маркетплейса может позволить на некоторое время сделать туры для потребителей доступнее, полагает источник «Известий» в крупном турагрегаторе. В то же время эта сделка может оказаться невыгодной для франчайзи-туроператора, поскольку снижает маржинальность его бизнеса, отметил совладелец крупного туроператора.
Согласно данным «СберАналитики», общая сумма расходов туристов внутри России в январе-сентябре 2025 года составила 1,4 трлн рублей. За восемь месяцев количество турпоездок по стране составило 123 млн, что на 3% больше, чем за тот же период годом ранее, сказано в исследовании.