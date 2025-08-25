Горький привкус сладкой жизни. Производители кондитерских изделий повышают закупочные цены

Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев говорит, что за последние 12 месяцев себестоимость производства шоколада выросла на 25%. Какао-порошок, по его словам, за год подорожал в два раза. Это связано как с дефицитом в мире какао-бобов из-за низких урожаев в Западной Африке в предшествующие годы, так и с ростом спроса на недорогие кондитерские продукты, где применяются шоколадные глазури. «В их составе какао-порошок и растительный жир, а не тертое какао и какао-масло, как в обычном шоколаде», — говорит господин Муравьев. Эквиваленты какао-масла, по его словам, за год также подорожали на 31%.