Гордиев узел: когда Дальний Восток ждет мощный туристический наплыв

Туристическую отрасль Дальнего Востока планируют кардинально преобразовать к 2035 году. Разработку соответствующей комплексной программы начали в Минвостокразвития, сообщили «Известиям» в правительстве РФ. Это масштабное начинание направлено на создание и обновление туристических маршрутов, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций. Как решать вопрос с транспортной доступностью региона и сохранением уникального природного наследия, а также может ли Северная Корея стать воротами на Восток, разбирались «Известия».
Карта транспортных решений: путь к открытию Дальнего Востока
Транспортная доступность — главный узел, сдерживающий раскрытие туристического потенциала Дальнего Востока. Основные трудности — огромные расстояния, дороговизна авиаперелетов и сложные логистические маршруты. Об этом «Известиям» заявила сенатор от Приморского края Людмила Талабаева.
— Гигантские расстояния, высокая стоимость авиаперелетов и железнодорожных переездов, логистическая сложность наземных маршрутов — всё это десятилетиями сдерживает колоссальный туристический потенциал дальневосточных регионов. Поэтому новая программа развития туризма до 2035 года должна быть построена прежде всего вокруг кардинального решения этой проблемы, — поясняет сенатор.
Среди вариантов решений — модернизация существующих железнодорожных путей (БАМ и Транссиб), чтобы составы могли ходить со скоростью 160−200 км/ч и запуск комфортабельных туристических поездов премиум- и среднего класса с фокусом на внутреннего и более массового туриста. Маршруты должны быть короче, с остановками в ключевых точках, важно интегрировать их в местные экскурсионные программы, говорит она.
Сейчас на первый план выходят точечные меры: создание единой авиакомпании макрорегиона и внедрение системы «Единый авиабилет» с гарантией стыковок и фиксированными тарифами.
— «Единый авиабилет» позволяет туристу купить один билет из Москвы, Санкт-Петербурга или другого крупного города в конечный пункт назначения на Дальнем Востоке (например, Петропавловск-Камчатский или Южно-Сахалинск), а государство гарантирует ему стыковку на внутренний рейс по льготной или фиксированной стоимости. Это будет стимулировать использование местных авиалиний, развитие малой авиации и увеличение частоты авиарейсов, — поясняет сенатор.
Дополняя эту позицию, член-корреспондент РАН, директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин акцентирует внимание на необходимость интегрировать авиа, ж/д и морские перевозки.
— Транспортная изоляция Дальнего Востока — главный тормоз в развитии туризма. И для решения этой проблемы важен комплексный подход, предусматривающий субсидирование авиаперелетов, интеграцию различных видов транспорта в доступные туристические пакеты. Подобного рода поддержка активно применяется во многих странах. Например, в США действует федеральная программа Essential Air Service для малочисленных и удаленных населенных пунктов, — поясняет эксперт.
Партнер CMWP в сфере гостиничного бизнеса и туризма Марина Мережко уточняет, что согласование летных программ — только первый шаг.
— Далее нужно согласовать графики движения городского и загородного общественного транспорта, чтобы туристы могли самостоятельно передвигаться на значительные расстояния, не застревая часами на пунктах отправления. Ну и наконец важно привести ключевые автотрассы в нормативное состояние, оборудовать их пунктами отдыха и обеспечить устойчивую мобильную связь, — поясняет она.
Как победить предрассудки о России
Формирование позитивного облика России является едва ли не одной из ключевых задач в условиях глобальной конкуренции за внимание туристов, объясняет Бахтизин.
— Исследования и наблюдения показывают, что в массовом сознании зарубежных путешественников, к сожалению, сохраняется настороженность из-за представлений о бытовой преступности и неблагополучной уличной среде, которые подогревают в СМИ, — рассказывает эксперт.
Однако объективные показатели демонстрируют иную картину: в сравнении с другими странами Россия сравнительно безопасна для туристов.
— Преимущества нашей страны можно усилить за счет расширения связей с азиатскими соседями. К примеру, Северная Корея постепенно расширяет ворота для углубления взаимодействия России с Востоком, — добавляет Альберт Бахтизин.
«Известия» направили запросы в Минвостокразвития, аппарат вице-премьера Юрия Трутнева, а также в пресс-службу Минтранса и в аппарат министра транспорта России.
Инвестиционная магия
Задачи построения современной туристической инфраструктуры подразумевают значительные финансовые вложения, которые требуют детального рассмотрения механизмов привлечения инвесторов, поясняют в госкорпорации «Туризм.РФ». Сегодня уже реализуются шесть крупных инфраструктурных проектов, которые расширят номерной фонд более чем на 4 тыс. мест и позволят ежегодно принимать до 1,5 млн туристов.
— Проекты реализуются в партнерстве как с федеральными гостиничными сетями, так и с крупными инвесторами при стратегическом участии «Туризм.РФ», комплексно применяют все доступные меры поддержки, федеральные и региональные: льготы по налогам и займам, строительство обеспечивающей инфраструктуры, прямые госинвестиции, — поясняют в пресс-службе корпорации.
Марина Мережко также считает субсидии существенной помощью.
— На Дальнем Востоке и себестоимость строительства выше, и продукты с товарами, и расходы на персонал. Дополнительной нагрузкой стала высокая стоимость инженерных сетей и сооружений. Соответствующие целевые субсидии были бы очень кстати. На операционной фазе для первых лет работы целесообразно рассмотреть налоговые послабления, — считает она.
Также важным инструментом становится выделение земельных участков без торгов, упрощение и ускорение процедур изменения категорий и снятие необоснованных ограничений с охранных территорий, считает первый вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Христофор Константиниди.
— Транспортная составляющая — это 35−40% стоимости турпродукта, а в случае с Дальним Востоком доля может достигать 60−70%. Нужно, чтобы динамическое ценообразование авиаперевозчиков не «съело» весь эффект и чтобы государственные деньги не шли на это. Нужно закладывать плоские фиксированные тарифы в разрезе сезонности., и создание специализированной государственной авиакомпании под эти задачи может стать заведомо проектом-банкротом, — полагает эксперт.
Экология и туризм: баланс, на котором держится будущее региона
Альберт Бахтизин замечает, что отечественная природная среда гораздо интереснее и безопаснее, чем во многих других регионах Земли: у нас в явном виде есть все четыре времени года, меньше опасных насекомых по сравнению с тропиками или лесами Амазонии.
Сохранение уникальной природы Дальнего Востока — и ключевой вызов, и одновременно конкурентное преимущество туристической отрасли. Министерство туризма Приморского края предлагает комплексный инновационный менеджмент, нацеленный на устойчивое развитие и экобезопасность.
— Баланс будет обеспечиваться через экологический инновационный туризм: проекты по снижению эковоздействия, разработку менеджмента устойчивого туризма, инновационные зеленые проекты, сотрудничество с природоохранными органами и волонтерскими организациями, поддержку особо охраняемых природных территорий для научно-познавательного и экологического туризма, — поясняют в ведомстве.
Заместитель директора по экологическому туризму Кроноцкого государственного заповедника Анна Нараб напоминает, что ключевой принцип развития туризма — устойчивость и сохранение хрупких экосистем.
—Баланс достигается не ограничением доступа, а его грамотным регулированием и созданием современной, щадящей, инфраструктуры. Речь идет о познавательном экологическом туризме, знакомящем с уникальной природой и воспитывающем ответственное отношение. В Долине гейзеров Кроноцкого заповедника, например, тысячи посетителей видят чудо природы благодаря деревянным настилам, которые исключают вытаптывание почв и нарушение ландшафта, — поясняет она.
Инфраструктура должна принимать на себя антропогенную нагрузку, минимизируя вред природе, и именно последовательное соблюдение этого принципа обеспечит успех программы, уточняет Анна Нараб.
Если экологический туризм на заповедных территориях правильно организован, то он превращается из врага в инструмент сохранения природы, подтверждает замдиректора Росзаповедцентра Минприроды России Мария Куликова.
— Кроме того, в деятельность заповедной территории важно грамотно интегрировать местное население. Если местным жителям становится экономически выгодно сотрудничать с заповедником или национальным парком, то они становятся амбассадорами защиты родной природы, — поясняет Мария Куликова.
Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова напоминает, что важно закрепить понятие «экологический туризм» с акцентом на принцип «Не навреди!».
— Закон об ООПТ определяет туризм на особо охраняемых природных территориях как временные выезды для посещения уникальных природных комплексов, — поясняет она.