Google подал заявку на товарный знак в России

По его информации, 23 октября 2024 года компания «Гугл ЭлЭлСи» из США подала соответствующую заявку. Товарный знак регистрируется по одному классу (№ 9) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — смарт-часы, беспроводное устройство связи, операционные системы, мобильные телефоны, телефонные гарнитуры и батареи.
Google представит бюджетный смартфон Pixel 10a в начале 2026 года, однако портал Android Headlines совместно с инсайдером OnLeaks уже раскрыли дизайн и характеристики гаджета.
Судя по изображениям, Google Pixel 10a повторяет дизайн Pixel 9a с единственным отличием — новый синий цвет, который представлен на рендерах.
Смартфон, как и предшественник, не получит выступающий блок камеры, выделяющий флагманские модели Google Pixel, из-за чего устройство выглядит менее выразительно и проще на фоне дорогих моделей.