Google избежал самых суровых санкций в суде США

Компании запретили заключать эксклюзивные соглашения о поиске и обязали ее на протяжении шести лет предоставить доступ к своим данным конкурентам, включая Microsoft, DuckDuckGo, а также OpenAI и Perplexity, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, сообщают Bloomberg и Wall Street Journal.
Аналитики на Уолл-стрит посчитали решение суда победой для Google и Apple, отметив, что оно открывает путь для дальнейшего сотрудничества двух компаний в сфере искусственного интеллекта. У Apple есть партнерское соглашение с OpenAI для интеграции чат-бота ChatGPT в операционные системы iOS, производитель iPhone вел переговоры о заключении аналогичной сделки с Google, которая разработала ИИ-модель Gemini.
После решения суда акции Alphabet выросли на 8,7%, бумаги Apple — на 4,3%.
Антимонопольное разбирательство началось в сентябре 2023 года, а прошлым летом суд постановил, что Google злоупотребляла своим положением на рынке, чтобы «подавить» конкуренцию среди поисковых систем.
На слушаниях этой весной компания заявляла, что предложения правительства, в том числе о продаже Chrome, слишком радикальны. В Google предупредили, что эти меры нанесут ущерб американским потребителям, экономике и пошатнут положение страны как лидера в области технологий.