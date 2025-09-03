Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Google избежал самых суровых санкций в суде США

Суд в США постановил, что Google в течение шести лет должна будет делиться поисковыми данными с конкурентами, но отклонил одно из самых жестких требований Минюста — о продаже Chrome и Android.

Источник: AP 2024

Федеральный суд США вынес решение по делу об устранении монополии Google (принадлежит Alphabet Inc.) на рынке поисковиков.

Компании запретили заключать эксклюзивные соглашения о поиске и обязали ее на протяжении шести лет предоставить доступ к своим данным конкурентам, включая Microsoft, DuckDuckGo, а также OpenAI и Perplexity, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, сообщают Bloomberg и Wall Street Journal.

Однако Google удалось избежать самых суровых санкций: судья Амит Мета отклонил требование Минюста США о продаже браузера Chrome и операционной системы Android и признал допустимым соглашение с Apple, согласно которому компания платит более $20 млрд в год за статус поисковика по умолчанию.

Аналитики на Уолл-стрит посчитали решение суда победой для Google и Apple, отметив, что оно открывает путь для дальнейшего сотрудничества двух компаний в сфере искусственного интеллекта. У Apple есть партнерское соглашение с OpenAI для интеграции чат-бота ChatGPT в операционные системы iOS, производитель iPhone вел переговоры о заключении аналогичной сделки с Google, которая разработала ИИ-модель Gemini.

После решения суда акции Alphabet выросли на 8,7%, бумаги Apple — на 4,3%.

Антимонопольное разбирательство началось в сентябре 2023 года, а прошлым летом суд постановил, что Google злоупотребляла своим положением на рынке, чтобы «подавить» конкуренцию среди поисковых систем.

На слушаниях этой весной компания заявляла, что предложения правительства, в том числе о продаже Chrome, слишком радикальны. В Google предупредили, что эти меры нанесут ущерб американским потребителям, экономике и пошатнут положение страны как лидера в области технологий.

Узнать больше по теме
Монополия: признаки, особенности, примеры
Здоровая конкуренция помогает развитию и росту бизнеса. Но бывают случаи, когда положение на рынке контролирует один субъект. Подробнее в статье рассмотрим, что такое монополия, разберемся, в чем ее преимущества и недостатки, выделим основные виды и признаки.
Читать дальше