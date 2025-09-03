Google избежал самых суровых санкций в суде США

Аналитики на Уолл-стрит посчитали решение суда победой для Google и Apple, отметив, что оно открывает путь для дальнейшего сотрудничества двух компаний в сфере искусственного интеллекта. У Apple есть партнерское соглашение с OpenAI для интеграции чат-бота ChatGPT в операционные системы iOS, производитель iPhone вел переговоры о заключении аналогичной сделки с Google, которая разработала ИИ-модель Gemini.