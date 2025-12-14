Гонконг: как песчинка Британской империи превратилась в «тигра» Азии

Но именно здесь и спрятан парадокс. Британия никогда не стремилась сделать Гонконг великим, однако то, что англичане просто использовали его как инструмент для торговли, не мешало росту самой колонии. И рост этот был абсолютно органическим: не потому что Британия этого хотела, а потому что порт стал мощным магнитом для всех торговцев и предпринимателей.