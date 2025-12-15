Головные наборы: новогодние подарки подорожали на 15%

Новогодние подарки в 2025 году подорожали примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известиям» аналитики. В качестве небольших презентов в основном скупают книги, косметические наборы, сладости и елочные игрушки — винтажные или в советском стиле. Средняя цена такого подарка — от 500 рублей до 1,9 тыс. Траты на более дорогие — электронику, технику для умного дома и люксовую косметику — составляют 11−13 тыс. Эксперты отметили, что в этом сезоне выручка растет в том числе и из-за более раннего старта продаж — торговля начала готовиться к празднику уже в октябре-ноябре. О том, что еще планируют дарить россияне, — в материале «Известий».
Что собираются дарить россияне на Новый год
В этом году новогодние презенты для родных, близких, друзей и коллег обойдутся на 15% дороже, чем в прошлом, рассказали «Известиям» аналитики. Самый массовые сегмент покупок — это небольшие подарки. И в этом году активно покупают не только обычные гирлянды. Скупают новомодные светодиодные гирлянды с фигурками-игрушками. Кроме того, в тренде сладкие наборы, подарочные корзины с чаем, сладостями и иным наполнением, наборы елочных игрушек и игристое вино, сообщили «Известиям» в компании «Платформа ОФД».
— Покупательская активность на рынке новогодних подарков и атрибутики существенно зависит от погодных условий, — отметили аналитики. — Традиционно наибольший объем продаж формируется в центральных регионах России, однако, как и в прошлом году, устойчивый снежный покров здесь так и не установился. Тем не менее на фоне низкой базы прошлого года динамика продаж оказалась выше.
Стоимость набора сладостей составляет в среднем 664 рубля, что на 10% выше по сравнению с прошлым годом. Новогодняя гирлянда с фигурками обойдется в 1903 рубля (+7%). Подарочные корзины также подорожали на 7%, на них придется потратить в среднем 1207 рублей. Набор елочных игрушек стоит 506 рублей (+14% по сравнению с прошлым годом).
По данным «Авито», россияне начали активно готовиться к празднику еще в ноябре. Продажи книг выросли на 13% по сравнению с октябрем. Не теряют актуальности и классические подарочные наборы — косметические и бьюти-подарки, а также чай, кофе и какао: спрос на них за месяц вырос на 11%.
Сохраняется интерес и к подаркам, связанным с хобби. Например, продажи бас-гитар выросли на 15%, а полуакустических — на 6%. Особенно заметный рост — почти двукратный — зафиксировали в категории советских новогодних игрушек.
— Еще один тренд этого сезона — техника для дома с функциями искусственного интеллекта. За последний месяц спрос на нее вырос на 12%. Кроме того, часто покупали очистители воздуха, а также фены и стайлеры (17%) и пылесосы (12%), — добавили в ОФД.
По количеству купленных товаров в подарочной категории на Wildberries лидируют детские игрушки, сообщили «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.
— Выросли и продажи конфет и праздничных наборов продуктов — примерно на 60%, а также парфюмерных наборов — на 70%, — указали там.
В декабре доля продаж новогодних товаров увеличивается до 37%, отметил директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов. В лидерах (как в штуках, так и в рублях) всегда сладости, игрушки и тематические товары для дома.
— Хитами продаж становятся новогодние кружки: они зачастую выглядят необычно, например, в форме снеговика, запутавшегося в гирлянде кота или в виде пряничного домика, — сказал он. — В последние годы наблюдается прогрессирующий тренд на адвент-календари. Средний чек в предновогодний период традиционно увеличивается на 15%.
Что популярно в качестве дорогих подарков
В предновогодний период 2025 года россияне всё чаще выбирают в качестве подарка форматы наборов, боксов и адвент-календарей, сообщили в пресс-службе «Золотого яблока».
Наиболее заметную динамику в денежном выражении в Сети зафиксировали в конце ноября и начале декабря 2025 года: спрос оказался на 40% выше, чем в аналогичный период 2024-го, а за последнюю неделю интерес к этой категории дополнительно вырос еще на 6%. Особенно растет спрос на адвент-календари с декоративной косметикой, а также мультиформатные боксы, содержащие средства для макияжа, ухода и аксессуары.
— В 2025 году усилился тренд на рациональность и сравнение наполнения: покупатели внимательнее оценивают состав, «цену за единицу» внутри набора и выбирают оптимальный баланс бюджета и содержания. Это отражается и в денежных показателях: средний чек по адвент-календарям снизился на 9% год к году и сейчас составляет около 7 тыс. рублей, — добавили там.
В пресс-службе «Купера» отметили, что в этом году россияне чаще всего выбирают в качестве новогодних подарков электронику, косметику и парфюм, а также подарочные сертификаты.
— Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на подарки, составляет около 9,5 тыс. рублей. В крупных городах бюджет традиционно выше — 11−13 тыс. рублей. Это немного выше уровня прошлого года — тогда большинство покупателей рассчитывали уложиться в 5−10 тыс. рублей, — сообщили там.
По данным Wildberries, оборот смартфонов в ноябре — начале декабря вырос на 140% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также значительно выросли продажи игровых консолей, прежде всего PlayStation 5, — на 70%. Позитивную динамику показали и планшеты (+58%).
В пресс-службе Ozon сообщили, что главный тренд этого года — люди всё больше интересуются высокотехнологичными подарками.
— Популярность набирают гаджеты для расслабления: электромассажеры для глаз и лица выросли в 6,5 раза, фен-щетки с ростом более чем в три раза, — рассказали там. — Вместе с ними популярностью пользуются и устройства для творчества: спрос на компактные фотокамеры вырос в два раза. При этом лидером продаж в сегменте электроники стали аксессуары для умного дома с ростом в 12 раз.
Также россияне активно интересуются нишевыми товарами для творчества: спрос на предметы для создания игрушек и украшений подскочил в 2,2 раза, на оборудование для ювелирного дела — более чем в три раза, а на сувенирную продукцию по собственному дизайну — в 7,6 раза.
Помимо техники и товаров для красоты и творчества, высоким оказался интерес к детским игрушкам. Скупают радиоуправляемые модели: их заказывали почти в три раза чаще. Крайне популярными стали аксессуары для кукол — рост в 4,2 раза, а также куклы для причесок и макияжа — рост более чем в три раза. Существенно вырос интерес к конструкторам: спрос на деревянные и керамические наборы увеличился примерно в два раза.
Как выбирают подарки
В этом году праздничный ассортимент появился в магазинах и онлайн-каналах значительно раньше, чем в предыдущем сезоне, отметили эксперты компании «Платформа ОФД».
— Такой подход сместил старт активных продаж на октябрь, обеспечив существенную выручку еще до наступления календарной зимы, — добавили аналитики. — В ноябре положительная динамика сохранилась благодаря масштабным промоакциям.
В 2025 году абсолютным трендом стала ностальгия, что проявляется в визуальных образах, отсылающих к воспоминаниям из детства, полагает Максим Кирьянов.
— Хитами продаж стали товары с принтами ковров и традиционная свинка-копилка, — отметил он. — Особенно заметной стала ретростилистика в новогодних коллекциях декора, когда на полках рядом стали блистать советские игрушки и яркие атрибуты из нулевых. Подобная тенденция объясняется желанием вернуться в беззаботное детство.
Также в российский ритейл пришла неожиданная популярность мемов и различных юмористических отсылок. Такие интеграции мгновенно становятся хитами среди современных подростков и молодежи.
— Поколения альфа и зумеров стремятся найти в приобретаемой продукции понятные и привычные для них языковые и визуальные элементы, которые дарят улыбку просто так, без повода, — сказал Максим Кирьянов. — Подобный спрос рождает предложение, которое становится актуальным и для более широкой аудитории старших поколений. Отдельно выделяющийся тренд — secret-боксы (коробка с сюрпризом), которые рождаются из потребности на яркие эмоции, интригу и ожидание сюрпризов.
Подарки работают как социальный сигнал: они говорят «я тебя вижу» и укрепляют связь между людьми, рассказала клинический психолог сервиса «Просебя» Валерия Андреева.
— С точки зрения мозга это чистая химия: ожидание и получение подарка запускает выброс дофамина, гормона радости и предвкушения, — пояснила эксперт. — Если подарок тронул душу, может подключиться и окситоцин, гормон привязанности, который делает отношения теплее.
При этом для самого дарителя щедрость — тоже источник удовольствия. Существует даже феномен «эйфория помощника»: когда мы делаем что-то хорошее для других, мозг вознаграждает легким эмоциональным подъемом, как будто человек сам получил подарок.
— Очень часто мы неосознанно выбираем в подарок то, что нравится нам самим, — сказала Валерия Андреева. — Это психологи называют проекцией. Иногда мы оглядываемся на норму взаимности, невольно соизмеряя подарок с тем, что дарили нам. И, конечно, на выбор влияют традиции и социальный контекст: подарок другу будет отличаться от подарка начальнику.
Подарок — это коммуникация, его главное значение — не цена, а вложенный в него смысл, подчеркнула эксперт. Дорогой подарок может выражать как глубокое уважение, так и желание впечатлить или даже символически откупиться. Скромный подарок, выбранный с искренним вниманием к интересам и потребностям, часто говорит о теплом личном отношении.