Головные наборы: новогодние подарки подорожали на 15%

Новогодние подарки в 2025 году подорожали примерно на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известиям» аналитики. В качестве небольших презентов в основном скупают книги, косметические наборы, сладости и елочные игрушки — винтажные или в советском стиле. Средняя цена такого подарка — от 500 рублей до 1,9 тыс. Траты на более дорогие — электронику, технику для умного дома и люксовую косметику — составляют 11−13 тыс. Эксперты отметили, что в этом сезоне выручка растет в том числе и из-за более раннего старта продаж — торговля начала готовиться к празднику уже в октябре-ноябре. О том, что еще планируют дарить россияне, — в материале «Известий».