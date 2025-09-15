Глушилки для дронов приравняют к оружию

«Фактически такая мера приравнивает разного рода средства для глушения беспилотников к оружию — согласовывать их эксплуатацию надо будет теперь по аналогии, например, с охотничьими ружьями», — считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Он добавил, что пока о серьезных инцидентах, связанных с бесконтрольным применением РЭП, не сообщалось, при этом автомобилисты регулярно сообщают об ухудшении качества связи и навигации на дорогах, где блокираторы установлены самовольно.
«В данном случае государство действует на опережение, не дожидаясь наступления серьезных последствий стихийной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) — например, в сфере авиаперевозок», — отметил эксперт.
Заместитель гендиректора НИЦ «Аэроскрипт», эксперт НТИ «Аэронет» Андрей Яблоков добавил, что во многих регионах работа навигационных систем нарушается системами РЭП. По его словам, они влияют и на работу авионики пилотируемых воздушных судов.
«Их применение необходимо упорядочить», — убежден он.
Партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов посчитал эту меру логичной и необходимой.
«В контексте функционала ОВД, согласование размещения средств РЭП лаконично вписывается в общую систему координации правоохранительной деятельности», — полагает он.
По его мнению, она завершает формирование комплексного подхода к контролю за использованием таких средств.
«Особую значимость мера приобретает в контексте обеспечения безопасности критической инфраструктуры и населения. С технической точки зрения реализация этого требования на уровне МВД вполне осуществима, ведь территориальные органы МВД уже располагают развитой инфраструктурой для рассмотрения различных согласований и разрешений», — уточнил он.