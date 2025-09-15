Глушилки для дронов приравняют к оружию

Пользователей радиоэлектронных средств для подавления управления, навигации и передачи данных с дронов (РЭП) могут обязать согласовывать их размещение и применение с территориальными органами МВД. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит этот вопрос на заседании в октябре, что следует из ее материалов.