Глобальный госдолг скоро превысит объем всей мировой экономики, заявил МВФ

«Позвольте мне теперь перейти к фискальным вопросам, начав с отрезвляющей реальности: согласно прогнозам, глобальный государственный долг к 2029 году превысит сто процентов ВВП», — заявила она на выступлении в Вашингтоне.
Глава фонда подчеркнула, что рост объема заимствований объясняется, в первую очередь, увеличением госдолга в развитых экономиках и развивающихся странах с рыночной экономикой.
«Рост долга приводит к увеличению процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы, а также снижает способность правительств смягчать шоки», — отметила Георгиева.