Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глобальный госдолг скоро превысит объем всей мировой экономики, заявил МВФ

ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Глобальный государственный долг к 2029 году превысит объем всей мировой экономики, заявила в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Источник: © РИА Новости

«Позвольте мне теперь перейти к фискальным вопросам, начав с отрезвляющей реальности: согласно прогнозам, глобальный государственный долг к 2029 году превысит сто процентов ВВП», — заявила она на выступлении в Вашингтоне.

Глава фонда подчеркнула, что рост объема заимствований объясняется, в первую очередь, увеличением госдолга в развитых экономиках и развивающихся странах с рыночной экономикой.

«Рост долга приводит к увеличению процентных платежей, оказывает давление на стоимость заимствований, ограничивает другие расходы, а также снижает способность правительств смягчать шоки», — отметила Георгиева.

Узнать больше по теме
ВВП: что это, как рассчитать и для чего он нужен
Часто в новостях мы слышим о валовом внутреннем продукте, но не знаем, о чем идет речь. Между тем это важнейший показатель, характеризующий функционирование экономики. В статье расскажем подробно, что такое ВВП, какова его структура, способы расчета и увеличения. Выслушаем прогноз эксперта о росте этого показателя в России в 2025 году.
Читать дальше