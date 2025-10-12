Глаз на алмазы: россияне стали массово вкладываться в бриллианты

Спрос на инвестиционные бриллианты вырос на 20% за январь-сентябрь 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известиям» в «Алросе». По оценкам экспертов, объем сделок достиг 45 млрд рублей в год при доходности 3−5%. Инвесторы ищут альтернативные активы: бриллианты считаются устойчивыми к инфляции и колебаниям рынка. Минфин ранее также рекомендовал этот инструмент наряду с золотом. Однако актив отличается низкой ликвидностью и высоким спредом, предупреждают эксперты. В каких случаях инвесторам стоит обратить на бриллианты внимание — в материале «Известий».