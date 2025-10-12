Глаз на алмазы: россияне стали массово вкладываться в бриллианты

Спрос на инвестиционные бриллианты вырос на 20% за январь-сентябрь 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известиям» в «Алросе». По оценкам экспертов, объем сделок достиг 45 млрд рублей в год при доходности 3−5%. Инвесторы ищут альтернативные активы: бриллианты считаются устойчивыми к инфляции и колебаниям рынка. Минфин ранее также рекомендовал этот инструмент наряду с золотом. Однако актив отличается низкой ликвидностью и высоким спредом, предупреждают эксперты. В каких случаях инвесторам стоит обратить на бриллианты внимание — в материале «Известий».
Как растет спрос на инвестиционные бриллианты в РФ
Спрос на инвестиционные бриллианты в России активно растет. Количество сделок по их покупке увеличилось на 20% за январь-сентябрь 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Алросы». Абсолютные цифры в компании не раскрыли. «Алроса» продает бриллианты через банки-партнеры. Издание направило запросы в финансовые организации.
— В России актуален тренд на покупку бриллиантов для ювелирных украшений. За последний год число клиентов Альфа-банка, которые приобретали эти драгоценные камни, выросло на 30%. При этом объемы закупки становятся более умеренными, — отметила руководитель дирекции развития продуктов «А-Клуба» Елена Борисова.
Рынок инвестбриллиантов в России начал активно развиваться с октября 2022 года. Тогда власти отменили НДС на их покупку для физических лиц.
У инвесторов появилась возможность торговать камнями через российские банки, а Мосбиржа запустила два бриллиантовых индекса. Кроме того, «Алроса» наладила обратный выкуп камней для повышения ликвидности.
К инвестиционным бриллиантам относятся камни массой от двух карат. Они представлены на рынке в небольших объемах. При оценке бриллиантов для инвестиций учитываются красота, цвет, вес, а также эксклюзивность и редкость камней. Стоимость бюджетного варианта — от 280 тыс. рублей.
Только 2% рынка бриллиантов — инвестиционные из-за дороговизны хранения и непрозрачности ценообразования, сказала вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.
Стоимость инвестбриллиантов привязана к долларам, а купля-продажа ведется в рублях. По данным «Финам», средняя годовая доходность этого инструмента не превышает 3−5%, плюс прибыль от изменения курса валют. С учетом брокерских комиссий срок окупаемости вложений может составлять три-четыре года.
Также есть затраты на хранение. Купить и продать бриллиант через полгода и заработать на нем 100% и больше его изначальной стоимости не получится, отметила Ольга Веретенникова.
Объем сделок с инвестбриллиантами в РФ достигает около 45 млрд рублей в год, оценил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. По его словам, сегмент ориентирован в первую очередь на состоятельных частных инвесторов.
Почему россияне вкладывают деньги в инвестбриллианты
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев ранее посоветовал хранить россиянам сбережения в золоте и инвестиционных бриллиантах, отметив, что наличные доллары становятся всё менее привлекательным инструментом.
— Инвесторы действительно ищут альтернативные активы, чтобы диверсифицировать свои портфели. Их фокус смещается на те, которые меньше подвержены инфляции и волатильности фондового рынка. Бриллианты воспринимаются как «тихая гавань». Их стоимость в долгосрочной перспективе стабильна, что делает их привлекательными в условиях экономической неопределенности, — рассказали «Известиям» в «Алросе».
Дополнительный стимул дает сокращение мировой добычи природных алмазов — предложение сжимается, что поддерживает цены, отметил Денис Астафьев из SharesPro. Природных алмазов в мире добывают примерно в 150 раз меньше, чем золота, и почти в 900 раз меньше, чем серебра, указала Ольга Веретенникова из «Борселл».
При этом нельзя забывать и о рисках: в 2024 году глобальные котировки упали почти на четверть из-за слабого спроса и конкуренции со стороны синтетических камней. Также среди недостатков — низкая ликвидность, отсутствие регулярного дохода, значительные спреды при продаже и зависимость от глобального ювелирного спроса, сказал Денис Астафьев.
В итоге инвестиционные бриллианты можно рассматривать как дополнительный элемент диверсификации портфеля, но не как замену ликвидным инструментам вроде облигаций или золота, уверен он.
По словам Дениса Астафьева, рост спроса в России, скорее всего, продолжится, но будет более умеренным и сосредоточенным на бриллиантах высшего качества.
Тенденция сохранится в ближайшие годы, если не изменится налоговый режим и не произойдет серьезного снижения глобальных экономических рисков или укрепления рубля, согласен директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. В отличие от акций или облигаций бриллианты не обеспечивают регулярного дохода, зато выступают в роли защитного актива и элемента диверсификации портфеля, отметил он.