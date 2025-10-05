Главный экономический советник Трампа предупредил о последствиях шатдауна

Узнать больше по теме

ВВП: что это, как рассчитать и для чего он нужен

Часто в новостях мы слышим о валовом внутреннем продукте, но не знаем, о чем идет речь. Между тем это важнейший показатель, характеризующий функционирование экономики. В статье расскажем подробно, что такое ВВП, какова его структура, способы расчета и увеличения. Выслушаем прогноз эксперта о росте этого показателя в России в 2025 году.