Глава ВТБ: ЕС ждет расплата на полвека при конфискации активов РФ

На саммите в октябре лидеры ЕС попытались согласовать план использования €140 млрд ($162 млрд) замороженных российских активов в Европе в качестве займа для Киева, однако не смогли заручиться поддержкой Бельгии.
Согласно плану ЕС, замороженные активы российского Центробанка в Европе должны были быть переданы Украине в кредит для финансирования обороны и текущих бюджетных нужд.
«Что касается изъятия наших денег — в конце концов, мы можем обойтись и без них. Проблема лишь в том, что эти средства могут быть использованы для войны, а не для мира», — приводит Reuters слова Костина накануне визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву. — «Очень удобно вести войну не только чужими руками, но и за чужой счет — для Европы это высший пилотаж. Но никакого оправдания этому быть не может».
Костин заявил, что Россия ответит на изъятие российских средств конфискацией активов европейских инвесторов в стране и добавил, что «50 лет судебных разбирательств» могут последовать даже после достижения мира на Украине.
Глава ВТБ добавил, что России следует активнее подавать иски против ЕС, Бельгии и Euroclear по поводу активов в российских и международных судах, и предложил рассмотреть иск в суд ООН.
Ранняя версия поддерживаемого США мирного плана, опубликованная в СМИ, предполагала, что $100 млрд замороженных средств будут направлены на восстановление Украины, а часть оставшихся средств — в совместный американо-российский фонд.
«Если Россия согласится и будет готова — пожалуйста. Все зависит от договоренностей», — считает Костин. Он отметил, что визит Уиткоффа в Москву важен, и Россия готова идти на уступки в переговорах, но достижение соглашения потребует времени.
«Рано или поздно мы придем к договоренности. Жизнь показывает, что нужно искать компромиссы. Россия тоже к ним готова, ведь в переговорах не бывает одностороннего движения», — добавил глава ВТБ.