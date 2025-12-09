Одной категории россиян предложили снизить пенсионный возраст

«Дети — наше настоящее и будущее. Семья была и остается одной из основных традиционных ценностей россиян. Все больше женщин рожают детей и после 40 лет. Считаю предложение снизить пенсионный возраст для матерей детей дошкольного и (или) младшего школьного возраста актуальным и целесообразным. Убежден, что необходимо вернуть прежний пенсионный возраст — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. И мамы малышей должны быть одними из первых, кого коснутся данные изменения», — подчеркнул Никитин.
Экономист сообщил, что в Государственную Думу направляются обращения граждан с просьбой снизить пенсионный возраст для матерей детей дошкольного и младшего школьного возраста. По его мнению, такая мера государственной поддержки даст женщинам возможность больше времени уделять детям и внимательнее следить за своим здоровьем и здоровьем ребенка.
Что касается общей ситуации, то в 2025 году право на страховую пенсию по старости не возникнет ни у одного россиянина по возрастному критерию. Выход на пенсию для женщин 59 лет и мужчин 64 лет начнется только в 2026 году. С 2028 года пенсионный возраст будет окончательно установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
