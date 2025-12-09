Одной категории россиян предложили снизить пенсионный возраст

Что касается общей ситуации, то в 2025 году право на страховую пенсию по старости не возникнет ни у одного россиянина по возрастному критерию. Выход на пенсию для женщин 59 лет и мужчин 64 лет начнется только в 2026 году. С 2028 года пенсионный возраст будет окончательно установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.