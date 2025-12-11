Глава Союза пенсионеров оценил размер социальной пенсии

По мнению эксперта, минимальный размер пенсии должен быть установлен на уровне 35 тысяч рублей. Часть необходимых средств, как он полагает, может быть найдена за счет масштабной ревизии и оптимизации работы Социального фонда России, бюджет которого на 2026 год уже сформирован с профицитом в 0,338 триллиона рублей. Также Никитин предложил взимать налоги на сверхприбыль как с юридических, так и с физических лиц для изменения ситуации в экономике.