Глава Союза пенсионеров оценил размер социальной пенсии

«Размер социальной пенсии в России составляет от 8824 рублей до 21 178 рублей. Ее получают порядка 3,5 млн человек. Минимальная страховая часть выплаты составляет 13 278 рублей, средний размер пенсии — 24 092 рубля. Если совокупный доход ниже прожиточного минимума, то пенсионер может рассчитывать на федеральную или региональную социальную доплату. Как показывает практика, этих денег недостаточно даже на самое необходимое. Это, скорее, минимум для выживания, а не достойного заслуженного отдыха», — подчеркнул Никитин.
По мнению эксперта, минимальный размер пенсии должен быть установлен на уровне 35 тысяч рублей. Часть необходимых средств, как он полагает, может быть найдена за счет масштабной ревизии и оптимизации работы Социального фонда России, бюджет которого на 2026 год уже сформирован с профицитом в 0,338 триллиона рублей. Также Никитин предложил взимать налоги на сверхприбыль как с юридических, так и с физических лиц для изменения ситуации в экономике.
Согласно данным Социального фонда РФ, средняя пенсия по старости к 1 октября 2025 года достигла почти 25,2 тысячи рублей в месяц. При этом у работающих пенсионеров этот показатель составил 22,4 тысячи рублей, а у неработающих — 25,8 тысячи рублей.
