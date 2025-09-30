Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РСПП Шохин рассказал, при какой ставке жизнь россиян «начнет налаживаться»

При ключевой ставке ЦБ 12−13% жизнь россиян «начнет налаживаться», убежден глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, именно такой будет среднегодовая ставка в 2026 году.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

«В июле и в августе уже фиксируется, что начинают кредитные ресурсы, как говорится, использоваться компаниями активно. Ну и, стало быть, при 12−13% и 10%, как минимум, в конце следующего года жизнь начнет, что называется, налаживаться», — сказал Шохин в интервью «России 24». Он отметил, что ключевая ставка приведет в норму рост налогов и установит для бизнеса сбалансированный бюджет и «несильно жесткую» денежно-кредитную политику.

20 сентября Александр Шохин прогнозировал понижение ключевой ставки до 15% к концу года. По мнению главы РСПП, Центробанк до конца года два раза снизит ключевую ставку, но не более, чем по одному процентному пункту.

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше