Глава РСПП Шохин рассказал, при какой ставке жизнь россиян «начнет налаживаться»

«В июле и в августе уже фиксируется, что начинают кредитные ресурсы, как говорится, использоваться компаниями активно. Ну и, стало быть, при 12−13% и 10%, как минимум, в конце следующего года жизнь начнет, что называется, налаживаться», — сказал Шохин в интервью «России 24». Он отметил, что ключевая ставка приведет в норму рост налогов и установит для бизнеса сбалансированный бюджет и «несильно жесткую» денежно-кредитную политику.