Глава Nvidia: Китай «выиграет» ИИ-гонку с США

«Китай может выиграть гонку в ИИ-сфере», — заявил Хуанг в интервью Financial Times.
Его откровенные замечания подчеркнули сокращающийся технологический разрыв между двумя крупнейшими экономиками мира, которые вовлечены как в торговую войну, так и в борьбу за лидерство в сфере искусственного интеллекта.
Хуанг отметил в комментарии изданию, что «цинизм» сдерживает Запад, и что для конкуренции необходимо «больше оптимизма».
Он указал на растущую волну регулирования ИИ в США, предупредив, что слишком большое количество новых правил может задушить инновации.
В отличие от этого, субсидии китайского правительства на энергоснабжение делают для местных технологических компаний более дешевым производство домашних ИИ-чипов, отметил глава Nvidia.
«Энергия бесплатная», — добавил он.
Позже в тот же день Хуанг повторил свою позицию в посте в социальной сети X: «Как я давно говорил, Китай отстает от Америки всего на наносекунды в области ИИ. Очень важно, чтобы Америка победила, обогнав всех и выиграв разработчиков по всему миру».
Nvidia, которая в настоящее время является самой ценной компанией в мире по рыночной капитализации, сталкивается с растущим давлением со стороны американских политиков, требующих ограничить продажи своих передовых полупроводников китайским компаниям, говорится в статье.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация Трампа не планирует позволять Nvidia продавать свои самые современные чипы Blackwell в Китай.