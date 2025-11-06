Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Nvidia: Китай «выиграет» ИИ-гонку с США

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг предупредил, что США могут отстать от Китая в гонке за доминирование в области искусственного интеллекта.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Фото BoliviaInteligente / Unsplash
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Китай может выиграть гонку в ИИ-сфере», — заявил Хуанг в интервью Financial Times.

Его откровенные замечания подчеркнули сокращающийся технологический разрыв между двумя крупнейшими экономиками мира, которые вовлечены как в торговую войну, так и в борьбу за лидерство в сфере искусственного интеллекта.

Хуанг отметил в комментарии изданию, что «цинизм» сдерживает Запад, и что для конкуренции необходимо «больше оптимизма».

Он указал на растущую волну регулирования ИИ в США, предупредив, что слишком большое количество новых правил может задушить инновации.

В отличие от этого, субсидии китайского правительства на энергоснабжение делают для местных технологических компаний более дешевым производство домашних ИИ-чипов, отметил глава Nvidia.

«Энергия бесплатная», — добавил он.

Позже в тот же день Хуанг повторил свою позицию в посте в социальной сети X: «Как я давно говорил, Китай отстает от Америки всего на наносекунды в области ИИ. Очень важно, чтобы Америка победила, обогнав всех и выиграв разработчиков по всему миру».

Nvidia, которая в настоящее время является самой ценной компанией в мире по рыночной капитализации, сталкивается с растущим давлением со стороны американских политиков, требующих ограничить продажи своих передовых полупроводников китайским компаниям, говорится в статье.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация Трампа не планирует позволять Nvidia продавать свои самые современные чипы Blackwell в Китай.

Узнать больше по теме
Конкуренция: ключевые факторы успеха в современной рыночной экономике
Ожесточенная конкуренция стала нормой для большинства отраслей, но бизнес-стратеги выстраивают отношения даже с соперниками, что открывает новые горизонты для развития. С помощью эксперта расскажем, как научиться извлекать пользу из конкурентной среды.
Читать дальше