Глава «Нафтогаза» заявил о полном уничтожении нефтепереработки на Украине

В результате российских ударов по энергообъектам Украины в начале 2025 года было уничтожено около 42% суточной добычи газа, заявил The Washington Post председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
Затем, в летние месяцы, «нефтепереработка была полностью разрушена», добавил он.
Корецкий сообщил, что часть объектов удалось восстановить, но Украина готовится к возможным новым атакам перед отопительным сезоном.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ведомство несколько раз отчитывалось о поражении объектов энергетики в январе и феврале и позже в течение года. Об одной из последних атак по целям, «используемым в интересах ВСУ», министерство сообщило 18 сентября. Российская сторона также обвиняла Украину в атаках на объекты инфраструктуры, в том числе во время «энергетического перемирия», которое было объявлено в марте-апреле.
Глава «Нафтогаза» заявил, что Киеву придется импортировать около 6 млрд куб. м газа, это рекордный показатель в истории страны. Сейчас Украина подписала контракты, которые покрывают почти 95% потребностей в топливе. По словам Корецкого, «Нафтогаз» направил на закупку $1 млрд собственных средств, еще $1,5 млрд привлекли от Европейского банка реконструкции и развития и других международных институтов.
За первые пять месяцев 2025 года Украина импортировала 1,12 млрд куб. м газа, что в десять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (118 млн куб. м), передавал украинский Forbes со ссылкой на консалтинговую компанию ExPro. Основную часть поставили из Венгрии (около 60%), Словакии (23%) и Польши (17%). В июле страна впервые получила азербайджанский газ.
Министр энергетики Светлана Гринчук сообщала, что к началу отопительного сезона 2025−2026 Украина должна накопить минимум 13,2 млрд куб. м природного газа в своих подземных хранилищах.