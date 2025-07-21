Глава «Нацпроектстроя» спрогнозировал «еще больше» банкротств в стройке

Третье, отмечает он, — это внесение изменений в нормативное регулирование, чтобы привести его в соответствие с текущей ситуацией на рынке. «Если говорить конкретно, то нужно утвердить зарплаты в строительном секторе, от которых рассчитываются сметы, на реалистичном уровне. Дорожное строительство — чуть ли не единственная отрасль, в которой они до сих пор не скорректированы. Там бывает разрыв между сметным расчетом и фактической зарплатой до 70%. Это означает необходимость доплачивать зарплату за счет подрядчика, иначе люди будут попросту уходить. Другой принципиальный вопрос — внедрение отдельных прогнозных индексов-дефляторов для строительства, которые позволят реалистично рассчитывать стоимость контрактов на перспективу как первый шаг на пути перехода к формульной цене контракта. В настоящее время применяется общий для всей экономики дефлятор, который не отражает реальный уровень инфляции в стройке», — заключил Крапивин.