Глава Минтруда рассказал о планах изменить модель маткапитала

Он подчеркнул, что подход к выплате материнского капитала «требует определенной актуализации». «В целом маткапитал свою функцию сначала по стабилизации, а потом по росту рождений с момента его введения в 2007 году и до 2016 года выполнил. Потом его трансформация в 2020 году, когда мы переместили основную часть на первого ребенка, позволила нам не провалиться по первым рождениям», — сказал он.