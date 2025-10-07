Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минтруда не поддержал идею введения налога на тунеядство

Глава Минтруда Котяков не поддержал идею введения налога на тунеядство.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что не поддерживает идею введения налога на тунеядство.

«Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю», — сказал Котяков в интервью РБК.

Согласно опросу Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованному в понедельник, шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство. А 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон, который предусматривает наказания за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства.