Глава Минтруда не поддержал идею введения налога на тунеядство

Согласно опросу Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованному в понедельник, шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство. А 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон, который предусматривает наказания за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства.