Глава Минфина США высказался об использовании российских активов

«Это элемент торга во время большого переговорного процесса, и мы посмотрим, пойдет ли часть или все это на восстановление Украины», — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны «Большой семерки» заморозили почти половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Россия ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «C». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов воровством. Там отмечали, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва тоже имеет возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.