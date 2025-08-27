Глава Минфина США высказался об использовании российских активов

В МИД неоднократно называли заморозку российских активов воровством. Там отмечали, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва тоже имеет возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.